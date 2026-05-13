Сад имени Миндовского в Перми закрыли на реконструкцию

Эскиз обновленного сада. Фото: Елена Ермолина/Vk.com

В саду имени Миндовского в Перми начались работы по реконструкции. Вход в сад полностью закрыт. Оттуда убраны скамейки и урны, разобраны плиточные тротуары, а аттракционы временно перевезены в парк «Балатово».

В прошлом году сад стал одним из победителей Всероссийского голосования за объекты благоустройства. За него свои голоса отдали более 36 тысяч человек. После этого Институт территориального планирования Пермского края разработал проект благоустройства сад имени Миндовского.

- Территория ждала системного обновления: разрозненная структура пространства не позволяла саду работать как единое, комфортное место для отдыха, - рассказала главный архитектор Прикамья Елена Ермолина.

Напомним, сад Миндовского был заложен в 1962 году на месте заболоченного оврага реки Гарюшки. Первоначально он назывался «Сквер имени XXII съезда КПСС». Впоследствии его назвали в честь лесовода Валентина Леонидовича Миндовского, который более 30 лет руководил озеленением Березников и Перми.

- Мы создаем современный, продуманный природный сад в городских условиях с центральной аллеей и удобной навигацией, ивент-зоной и пространствами для разных сценариев отдыха, обновленными детскими и спортивными площадками, качественным освещением и новым озеленением, - сообщила Елена Ермолина.

Помимо того в саду появятся новые скамейки, цветники, а также площадка для выгула собак.

Все работы планируется завершить до конца этого года.