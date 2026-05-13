И Моцарт, и Сальери: Пермский оперный рассказал о премьерах будущего сезона

Впервые опера Моцарта «Так поступают все женщины» была поставлена в Перми в 2011 году. Фото: Пермский театр оперы и балета.

Театральный сезон 2025-26 близится к завершению, а в Пермском театре оперы и балета уже готовятся к новому сезону. В планах – семь премьер.

И первой из них станет опера Моцарта «Так поступают все женщины» (12+). Этот спектакль в 2011 году стал первой пермской постановкой Теодора Курентзиса и завоевал «Золотую маску». 17 октября главный дирижер театра Владимир Ткаченко выпустит обновленную редакцию оперы о том, как две сестры стали жертвами любовного розыгрыша, устроенного их женихами накануне свадьбы.

С легкой руки Пушкина имена Моцарта и Сальери соседствуют в нашем сознании. Вот и пермский оперный помимо моцартовской оперы решил представить публике оперу Сальери. Премьера одноактной комической оперы «Сначала музыка, потом слова» (12+) состоится в марте 2027 года в постановке Марии Рубиной и Даниила Журилова.

И в завершении театрального сезона режиссер Антон Федоров вместе с Владимиром Ткаченко поставит на пермской сцене «Макбета» Джузеппе Верди (16+). Спектакль основан на трагедии Шекспира. Премьера состоится 20 мая 2027 года.

Напомним, Антон Федоров - один из самых востребованных драматических режиссеров новой волны – дебютировал на оперной сцене в октябре минувшего года. Он поставил в Перми оперу «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера. А сейчас собирается представить свою трактовку одной из главных итальянских романтических опер.

Две оперы прозвучат в Перми в концертном исполнении. 22 ноября главный дирижер «Новой Оперы» Федор Безносиков дебютирует на пермской сцене с «Андре Шенье» Умберто Джордано (12+). И 2 июля 2027 года сезон закроет «Фиделио» Людвига ван Бетховена (12+) под управлением Владимира Ткаченко.

Также пермскую публику ожидают две балетных премьеры. Первая из них - «Пахита» (12+ Эдуара Дельдевеза и Людвига Минкуса в постановке Алексея Мирошниченко и дирижера Ивана Худякова-Веденяпина. Спектакль увидит свет 11 декабря 2026 года. А под конец сезона, 25 июня 2027 года, в Пермском театре состоится мировая премьера балета «Снегурочка» (12+), над которым работают композитор Владимир Раннев, хореограф Павел Глухов и дирижер Федор Леднёв.