Сергей Хорошутин: «У каждого человека должна быть мечта: погрузиться в атмосферу Пермского края»

Совсем скоро разгар туристического сезона. Пермский край с каждым годом привлекает все больше путешественников. По итогам прошлого года турпоток в регион составил полтора миллиона человек - на 20 процентов больше, чем в юбилейном 2023-м. Прикамье уверенно укрепляет свои позиции на туристической карте страны. Новые маршруты, развитие инфраструктуры, поддержка бизнеса - все это напрямую влияет на привлекательность края для путешественников

О том, откуда и ради чего к нам приезжают, какие проекты уже реализованы, какие только предстоит запустить, чем будем удивлять гостей и жителей региона в этом сезоне, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

- Пермский край предоставляет разные возможности для туристов. У нас люди находят для себя тот вид туризма, который они ранее по какой-то причине боялись испытать. Другими словами, если человек понимает прекрасно, что такое историко-культурный туризм, готов посещать музеи, театры, то помимо того в Прикамье он может попробовать горнолыжный туризм, активный отдых… Ведь у взрослого человека очень часто бывает такая история, что он боится оказаться тем, у кого не получилось. То есть «я не хочу ехать на велосипеде, потому что боюсь, что это очень тяжело». И поэтому мы сегодня делаем так, чтобы все виды туризма становились все доступнее и доступнее. Соответственно, чтобы люди себя все комфортнее и комфортнее чувствовали.

- Кто сегодня приезжает в Пермский край?

- Самым популярным всегда был и будет так называемый «туризм на одном баке бензина». Так что наши соседи из Свердловской, Тюменской, Кировской, Челябинской областей всегда будут основной массой туристов.

Но введение новых авиарейсов дает возможность приехать к нам людям из тех регионов, которые до этого были труднодоступны, просто потому, что они находятся за много тысяч километров от нас.

- Полтора миллиона человек - солидная цифра. За счет чего удалось так нарастить турпоток?

- Туризм устроен из двух элементов: инфраструктура и продвижение. Нельзя продвигать что-то, чего нет. Просто человек больше не вернется, потому что больше в это не поверит. А, с другой стороны, нельзя построить тысячи отелей и никому про это не рассказать, потому что отели просто закроются из-за отсутствия постояльцев. Поэтому важно двигаться равномерно.

Краевое Министерство по туризму и наше подведомственное учреждение Центр развития туризма сегодня занимаются как раз аспектом продвижения. Это и большое количество событийных мероприятий, и открытие важнейших инфраструктурных объектов.

- По итогам прошлого года заполняемость гостиниц в нашем регионе составила порядка 50 процентов. Среднее число размещенных туристов в день на один номер по Пермскому краю – 0,93 человека. В Перми чуть больше – 0,99. При этом количество гостиниц в крае растет. Летом прошлого года открылся отель «Рэдисон», готовятся к открытию «Хилтон» и «Азимут». Номерной фонд в Перми прирастает. Не получится ли так, что мы построим новые отели, а вот заполнять их будет некем?

- Важно понимать, что отсутствие гостиниц хорошего типа фактически может быть равно неприезду туриста. Конечно, рынок будет меняться. Те, кто будут не поспевать за качеством или соотношением цена-качество, будут, к сожалению, с рынка уходить. Но без качественной инфраструктуры не будет возможности продвигать наши поводы. Мы не можем приглашать людей, говоря, что у нас есть новейшая галерея с невероятными экспонатами, но при этом нет хорошего отеля, чтобы вы могли приехать и пожить.

Поэтому инвестиционную политику тех компаний, которые сегодня заинтересованы в развитии Перми, мы считаем выверенной и перспективной.

- А как обстоят дела с гостиничной инфраструктурой в территориях? Какие туристические точки Прикамья сегодня больше всего нуждаются в местах для размещения?

- В территории края едут за впечатлениями. Туда никто не едет спать. Поэтому в разработке таких предложений для инвесторов мы, в первую очередь, оперируем данными по уже существующему турпотоку.

Например, в условном поселке Усьва, сейчас очень активное развитие, там уже три-четыре предпринимателя открывают глэмпинги, кемпинги. И, конечно, туристы могут захотеть переночевать там. Потом они захотят, чтобы к моменту их возвращения был горячий обед, ну и так далее.

Но мы не можем сказать инвесторам: «Постройте отель, он будет нужен когда-нибудь потом». Эта модель не сработает, и гостиница закроется со временем. Поэтому инвестиционная политика очень выверенная. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» есть, к примеру, программа, по которой мы поддерживаем небольшие проекты, стоимостью до 15 миллионов рублей.

Но есть и более крупные проекты по поддержанию и увеличению номерного фонда для модульных гостиниц. До 2027 года у нас появится 5-6 больших комплексов.

- А зачем вообще сегодня в Пермский край едут? Вы уже говорили об этом, что каждый выбирает свое, но все-таки: природа, история, фестивали?

- Основной туризм - культурно-познавательный. На втором месте - активный, природный. Есть и другие виды туризма, которые могут не занимать большую нишу, но при этом также могут являться ответом на вопрос, почему я хочу приехать именно в Пермский край. Например, промышленный туризм или детский.

Точка роста - бизнес-туризм. И очень важная задача, чтобы люди воспринимали для себя деловую поездку как дополнительную возможность посмотреть то, что давно хотели. И мы должны эту мысль доносить, чтобы чуть-чуть сместить ориентир от основной цели к дополнительной.

Приехал? Не сиди, пожалуйста, в гостинице. Рядом отличный музей, сходи, сегодня классная выставка. Неподалеку театр, концертный зал, наконец – ресторан с национальной кухней. Гастрономический туризм – это неотъемлемый элемент того, что сопровождает каждое путешествие. Люди едят везде. Если они едят вкусно и красиво, это дополнительный повод взять телефон, сделать фотографию, отправить другу и рассказать ему о Пермском крае. Эти элементы не являются приоритетными, но они усиливают основную картину того, как в целом выглядит путешествие на территории Пермского края.

Я считаю, у каждого человека должна быть маленькая мечта: обязательно приехать и погрузиться в атмосферу Пермского края. Пусть это будет летняя история, где люди переходят от бара к бару, пьют вино и слушают прекрасную музыку. Либо это посещение галереи, либо подъем на высокую скалу, чтобы сделать селфи. Сотни сценариев, и все они должны быть рассказаны, чтобы наш регион стал точкой притяжения, в которой ты можешь найти развлечение на любую свою потребность, на любое свое желание.