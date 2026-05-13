20 собак сгорели заживо: в Перми вспыхнул частный приют для животных

Пожар в приюте на улице Экскаваторной вспыхнул 12 мая в 11 утра. Загорелся домик, где жил рабочий, присматривающий за собаками. Огонь моментально перекинулся на вольеры с животными. Около 20 собак сгорели заживо.

Приют находится в Индустриальном районе, на территории СНТ, его с 2019 года держит семейная пара Трапезниковых. Самих хозяев в этот момент на месте не было.

Сейчас хозяин приюта Евгений Трапезников находится в шоковом состоянии и не может даже предположить из-за чего произошло возгорание:

- Работник у нас не курит, поэтому от непотушенной сигареты пожар случиться не мог. Заявлять, что это поджог, я боюсь. Соседи, конечно, высказывали недовольство, но чтобы поджечь… Мы уже столько лет на этом месте, у нас не было конфликтов. Заключения служб у нас пока нет.

В момент пожара на территории приюта находилось около 50 собак. 20 из них погибли. Уничтожены все корма, крупы.

- Меня самого в это время на месте не было — позвонили соседи, сказали, что у нас все в дыму. Когда я приехал, на месте уже работали пожарные. Конечно, такого масштаба я не ожидал. Никаких гулянок на территории не было. Рабочий не пил. Животных мы кормим сами, работник варит каши и убирает в вольерах, - говорит Евгений.

Территория приюта занимает два участка. Пожар случился только на одном из них — до второго огонь добраться не успел. Всех выживших животных сейчас разместят в вольерах на непострадавшем участке.

- По оперативной информации, на пожаре имеется травмированный мужчина, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - До прибытия подразделений были спасены около 20 собак. На месте работает дознаватель МЧС России, устанавливает все обстоятельства и причину пожара.

Пострадавших собак развезли по клиникам.

Помогать после пожара в приют приехали волонтеры со всего города. Пострадавших животных с ожогами развезли по ветеринарным клиникам.

А в соцсетях организовали сбор средств в помощь приюту:

- Обращаемся ко всем неравнодушным, очень нужна помощь во всем – руками, водой, едой

Связаться с волонтерами можно по ссылке . Также можно лично привезти корм для животных по адресу приюта: ул. Экскаваторная, 69.