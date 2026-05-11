«От инфекций до удара током»: пермякам напомнили, почему в фонтанах нельзя купаться

Родителям с самого раннего возраста нужно объяснять своим детям об опасности купания в фонтане. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как только на пермской эспланаде включили фонтаны - они тут же превратились в места детских игр. А ведь безобидное - на первый взгляд - купание в фонтане может стать реальной угрозой для здоровья.

Только за последние годы в Перми произошло несколько серьезных травм. В 2024 году одной из девочек, которая бегала здесь босиком, оторвало палец на ноге. Год назад 13-летняя девочка получила открытый перелом пальца, она тоже была без обуви.

По каждому случаю проводились проверки. Власти установили у фонтанов информационные таблички и ввели штраф за купание в чаше фонтана, но дети все равно лезут. Как донести до пермяков, что фонтан - это украшение города, а не бассейн, а также о том, почему фонтаны опасны, рассказал в эфире радио «КП-Пермь» (96,6 FM) заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство» Вадим Васильев.

Увы, существуют пермяки – особенно маленькие жители нашего города, которые не обращают внимания на таблички и аншлаги, установленные возле каждого фонтана, и начинают в них купаться. К тому же на наступавшей неделе нас ждет жара до +30, а впереди – лето, когда здесь и вовсе ожидается столпотворение.

- На основании правил благоустройства, утвержденных решением Пермской городской думы, а также закона Пермского края об административных правонарушениях, купание в фонтанах запрещено. Родителям – если их дети купаются - предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, - объяснил Вадим Васильев.

И разницы нет, в каком фонтане хочется освежиться – с чашей или без, у нас в принципе запрещено в них купаться. Фонтан - это не только место для созерцания и эстетического восприятия, а еще и сложное техническое сооружение, имеющее много металлических элементов - форсунок, ливенеприемных решеток, насосов и электрооборудования, которое спрятано внизу.

- И если по фонтану прыгать и бегать, то можно не только пораниться, но и нанести себе другие травмы, вплоть до летального исхода, ведь в некоторых фонтанах с чашей существует еще и риск удара током.

Еще одна проблема со здоровьем, которую можно подхватить в фонтане - это всевозможные инфекции.

- Изначально вода набирается из центрального водоснабжения, но в каждом фонтане есть некая емкость, и в дальнейшая работа организована так, что эта вода гоняется по кругу. После того, как форсунки выплевывают ее вверх, она вновь возвращается через приемные отверстия обратно в бункер и далее по кругу. Понятное дело, что в процессе работы фонтана в воду попадает пыль, грязь и прочие микробы, и она точно становится непригодной для купания и прочих водных забав.

В МКУ «Пермблагоустройство» говорят, что их главная задача - организовать работу фонтанов так, чтобы они были ухоженные, чистые и в нормативном состоянии, а районных администраций – проводить рейды и отслеживать, чтобы фонтаны не использовались для купания.

- Я бы хотел бы обратиться к родителям и сказать - берегите своих детей! Фонтан — это не бассейн, вода в котором обеззараживается и озонируется. Фонтан – это инженерное сооружение, разрешая ребенку купаться в котором, вы рискуете здоровьем своих детей.

