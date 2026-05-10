Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 мая 2026 5:30

«Полчаса гонялись за ним с одеялом, пока он не выдохся»: в Пермском крае студент и школьница спасли краснокнижного орланафотовидео

В Пермском крае нашли раненого краснокнижного орлана-белохвоста
Борис МЕРКУШЕВ
Сейчас редкая птица в надежных руках. Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Сейчас редкая птица в надежных руках. Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Студент осинского медколледжа, 17-летний Александр Ожгибесов, вместе со своей подругой, девятиклассницей Елизаветой, спасли краснокнижного орлана-белохвоста. Он был ранен и вряд ли смог бы выжить без помощи человека. Сейчас редкая для наших мест птица в надежных руках специалистов. Мы поговорили с молодыми людьми и узнали, как проходила спасательная операция.

- 7 мая мне позвонила Лиза и сказала, что ее соседи видели, как по полю бегает орлан и не может взлететь - у него что-то с крылом, - рассказывает Александр. - Мы с друзьями уже три года наблюдаем за этими птицами и даже нашли их гнездо, поэтому новость о нем меня не удивила, удивительно то, что они вообще обитают в наших краях, но специалисты подтверждают, что они здесь гнездятся.

Александр, Елизавета и Галина Кранидовна. Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Александр, Елизавета и Галина Кранидовна. Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Александр понимал, что ему предстоит ловить птицу, поэтому приехал на место с мешком. Орлан к тому времени забрался на забор и выглядел, по словам студента, достаточно бодро.

Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

- Мы тихонько стали к нему приближаться, но он спорхнул с забора и побежал от нас, - продолжает Александр. - Стало ясно, что в мешок мы его не засунем, уж больно он был шустрый и большой. Лиза сходила за одеялом, и мы стали гонять его по полю, пока он не выдохся. Бегали мы за ним минут 40. Потом он обессилел, присел на землю и прижал к ней голову. Тогда я тихонечко подошел к нему, накинул одеяло, сделал что-то вроде узелка и понес к соседу в пустую конюшню.

Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Когда Александру сказали, что птица бегала по полю несколько дней, он понял, что ее нужно срочно напоить. Но напуганный орлан смотрел на кастрюлю с водой, как на чашу с ядом, и отказывался сделать хоть глоток.

- Тогда я макнул его клювом в воду, чтобы он понял, что это такое, и процесс пошел, - говорит Александр.

Видео предоставлено Александром Ожгибесовым

В Перми спасают раненого орлана

В тот же вечер студент позвонил своему школьному учителю биологии, тот дал ему контакт орнитолога ПГУ Галины Кранидовны и на следующее утро она приехала за птицей.

- За почти сутки, что он пробыл у нас, он выпил полкастрюли воды и съел около 2 кг рыбы, которые принес отец Лизы - он у нее рыбак, - рассказывает Александр. - Орнитолог говорит, что повреждения на крыле орлана похожи на огнестрельное ранение, но, по ее словам, у него большой шанс поправиться и вернуться в дикую среду.

Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Марина Перезолова - руководитель Фонда помощи диким птицам и животным «Хижина чудес», куда орнитолог и привезла орлана, наоборот, считает, что шансы возвращения орлана в дикую природу крайне малы.

- У него дыра в крыле, травмирован локтевой сустав, возможно, есть еще какие-то болезни, поэтому шанс, что мы отпустим его на волю, 1 к 10, - говорит Марина Перезолова.

Фото предоставлено Еленой Филимоновой

Фото предоставлено Еленой Филимоновой

В понедельник птицу повезут на рентген, возьмут анализы и покажут их опытному ветеринару.

- У нас есть специалист из другого города, который нас давно и часто консультирует, посмотрим, что она скажет, какое лечение назначит.

По словам Марины Перезоловой, орлану точно больше четырех лет, потому что у него уже отрос белый хвост, а это происходит только тогда, когда птица достигает половой зрелости - это 4-5 лет.

- Сложно говорить, в каком состоянии он сейчас, но у него хороший аппетит, он ест много рыбы, а это уже хорошо. Пока он точно будет у нас, а дальше посмотрим.

Жительница Осы Елена Филимонова, которая и рассказала редакции об этой истории, тоже поговорила с ребятами, один из вопросов был: "Не страшно ли было ловить такого серьезного экземпляра? Ведь длина тела хищной птицы чуть ли не метр, а размах крыльев - все два! А уж про клюв и когти мы и писать не будем. На это Александр и Лиза ответили: «Какая тут робость, если зимой в деревне волки по улице маршируют!»

Фото предоставлено Еленой Филимоновой

Фото предоставлено Еленой Филимоновой

Саша и Лиза назвали орлана Комбатом - потому что он «сражался до конца».

Мы будем следить за его судьбой, а если вы хотите помочь Марине Перезоловой с продуктами для раненого красавца, пишите ей в группу.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru