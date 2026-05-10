Сейчас редкая птица в надежных руках.

Студент осинского медколледжа, 17-летний Александр Ожгибесов, вместе со своей подругой, девятиклассницей Елизаветой, спасли краснокнижного орлана-белохвоста. Он был ранен и вряд ли смог бы выжить без помощи человека. Сейчас редкая для наших мест птица в надежных руках специалистов. Мы поговорили с молодыми людьми и узнали, как проходила спасательная операция.

- 7 мая мне позвонила Лиза и сказала, что ее соседи видели, как по полю бегает орлан и не может взлететь - у него что-то с крылом, - рассказывает Александр. - Мы с друзьями уже три года наблюдаем за этими птицами и даже нашли их гнездо, поэтому новость о нем меня не удивила, удивительно то, что они вообще обитают в наших краях, но специалисты подтверждают, что они здесь гнездятся.

Александр, Елизавета и Галина Кранидовна. Фото предоставлено Александром Ожгибесовым

Александр понимал, что ему предстоит ловить птицу, поэтому приехал на место с мешком. Орлан к тому времени забрался на забор и выглядел, по словам студента, достаточно бодро.

- Мы тихонько стали к нему приближаться, но он спорхнул с забора и побежал от нас, - продолжает Александр. - Стало ясно, что в мешок мы его не засунем, уж больно он был шустрый и большой. Лиза сходила за одеялом, и мы стали гонять его по полю, пока он не выдохся. Бегали мы за ним минут 40. Потом он обессилел, присел на землю и прижал к ней голову. Тогда я тихонечко подошел к нему, накинул одеяло, сделал что-то вроде узелка и понес к соседу в пустую конюшню.

Когда Александру сказали, что птица бегала по полю несколько дней, он понял, что ее нужно срочно напоить. Но напуганный орлан смотрел на кастрюлю с водой, как на чашу с ядом, и отказывался сделать хоть глоток.

- Тогда я макнул его клювом в воду, чтобы он понял, что это такое, и процесс пошел, - говорит Александр.

В Перми спасают раненого орлана

В тот же вечер студент позвонил своему школьному учителю биологии, тот дал ему контакт орнитолога ПГУ Галины Кранидовны и на следующее утро она приехала за птицей.

- За почти сутки, что он пробыл у нас, он выпил полкастрюли воды и съел около 2 кг рыбы, которые принес отец Лизы - он у нее рыбак, - рассказывает Александр. - Орнитолог говорит, что повреждения на крыле орлана похожи на огнестрельное ранение, но, по ее словам, у него большой шанс поправиться и вернуться в дикую среду.

Марина Перезолова - руководитель Фонда помощи диким птицам и животным «Хижина чудес», куда орнитолог и привезла орлана, наоборот, считает, что шансы возвращения орлана в дикую природу крайне малы.

- У него дыра в крыле, травмирован локтевой сустав, возможно, есть еще какие-то болезни, поэтому шанс, что мы отпустим его на волю, 1 к 10, - говорит Марина Перезолова.

В понедельник птицу повезут на рентген, возьмут анализы и покажут их опытному ветеринару.

- У нас есть специалист из другого города, который нас давно и часто консультирует, посмотрим, что она скажет, какое лечение назначит.

По словам Марины Перезоловой, орлану точно больше четырех лет, потому что у него уже отрос белый хвост, а это происходит только тогда, когда птица достигает половой зрелости - это 4-5 лет.

- Сложно говорить, в каком состоянии он сейчас, но у него хороший аппетит, он ест много рыбы, а это уже хорошо. Пока он точно будет у нас, а дальше посмотрим.

Жительница Осы Елена Филимонова, которая и рассказала редакции об этой истории, тоже поговорила с ребятами, один из вопросов был: "Не страшно ли было ловить такого серьезного экземпляра? Ведь длина тела хищной птицы чуть ли не метр, а размах крыльев - все два! А уж про клюв и когти мы и писать не будем. На это Александр и Лиза ответили: «Какая тут робость, если зимой в деревне волки по улице маршируют!»

Саша и Лиза назвали орлана Комбатом - потому что он «сражался до конца».

Мы будем следить за его судьбой, а если вы хотите помочь Марине Перезоловой с продуктами для раненого красавца, пишите ей в группу.

