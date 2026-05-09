Забота о фронтовиках каждый день

Депутат Госдумы Роман Водянов поздравил Геннадия Дмитриевича Торчкова. Фото: реготделение партии "Единая Россия" в Пермском крае

Россия отмечает великий священный праздник – 81-годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Память об этом дне - это не только патриотические слова и страницы архивов, но и живая связь поколений, ежедневное внимание к тем, кто прошел войну.

В Пермском крае «Единая Россия» выстраивает эту работу последовательно, с заботой о каждом ветеране. Несмотря на ограничение массовых мероприятий, фронтовики не остались без внимания. «Мобильные бригады помощи», депутаты и молодогвардейцы приезжают к ветеранам домой: вручают подарки, помогают по хозяйству, вместе вспоминают пережитое. Иногда самые тёплые, искренние слова звучат не со сцены, а дома – за семейным столом.

Сенатор Вячеслав Григорьев поздравил 101-летнего фронтовика Петра Михайловича Зорина. Фото: реготделение партии "Единая Россия" в Пермском крае

«Быть рядом - наш святой долг!»

Иван Максимович Барбашов воевал на 2-м Белорусском фронте. За мужество и стойкость награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».

Накануне 81-й годовщины Победы почетного гражданина Перми навестил депутат Законодательного собрания Пермского края Станислав Швецов. Несмотря на возраст, ветеран держится бодро, встречает с улыбкой и рассказывает о войне так, будто все было вчера. Он бережно показывает награды, вспоминает, как шли бои за Берлин, и тот самый день - 9 мая 1945 года, когда пришла Великая Победа. В его голосе - и пережитое, и гордость, и тишина, в которой слышится история целой страны.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Станислав Швецов поздравил Ивана Максимовича Барбашова. Фото: реготделение партии "Единая Россия" в Пермском крае.

- Иван Максимович показал награды, вспомнил, как брал Берлин и что чувствовал в День Победы, - говорит депутат. - Быть рядом с такими людьми - наша важнейшая задача, я бы даже сказал, святой долг.

За наградами - юность, опаленная войной

Поздравить Геннадия Дмитриевича Торчкова с Днем Победы приехал депутат Госдумы Роман Водянов. Встреча получилась теплой, с воспоминаниями, улыбками и благодарностью. Когда началась война, Геннадию Дмитриевичу было всего 13 лет. Он рвался на фронт вслед за родителями и братом, но каждый раз получал отказ. И все же в 1944 году добился своего - оказался на Северном флоте и вместе со взрослыми встал на защиту Родины.

Сегодня на его груди - знак «Юный участник Великой Отечественной войны», медали Ушакова, «За победу над Германией», «За оборону Заполярья». Но за этими наградами не просто подвиги, а юность, опаленная войной, и характер, закаленный в самых тяжелых испытаниях.

Человек, на которого равняются

Депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов навестил и поздравил с Днем Победы почетного гражданина Перми Игната Фроловича Коллерова. В годы войны он служил авиационным механиком и обеспечивал вылеты, от которых зависели жизни и исход боев. А в общей сложности армии он отдал почти 30 лет. Сегодня он встречает гостей с теплотой, оставаясь человеком, на которого равняются.

- Игнат Фролович - настоящий пример жизнелюбия и оптимизма, ориентир для молодежи, - отметил депутат.

Такие встречи с ветеранами - настоящая ценность, из которой рождается понимание настоящей цены Победы. Именно поэтому к 9 Мая «Единая Россия» в Пермском крае проводит серию памятных и объединяющих мероприятий: конкурс «Смотр строя - Парад Памяти», акции «Мы - Наследники Победы!», «Вальс Победы», автопробег «Бессмертный полк».

И в этих событиях продолжение той самой истории, которую писали фронтовики и труженики тыла. В годы Великой Отечественной войны Пермский край (тогда - Молотовская область) стал одним из ключевых центров оборонной промышленности СССР. И сегодня Пермский край сохраняет эту мощь и традиции - как край промышленный, край сильных людей, который помнит свою историю и остается надежной опорой страны.