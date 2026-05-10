Трое детей остались сиротами: в Екатеринбурге трагически умерла молодая многодетная мать из Кизела

В больнице Екатеринбурга от пневмонии скончалась жительница Кизела Александра Никулина, которая приехала в соседний регион на заработки. Сейчас мать погибшей оформляет опекунство над тремя ее детьми, оставшимися сиротами, и намерена обратиться в трудовую инспекцию, чтобы наказать предприятие за то, что отправляло на смены больного сотрудника.

В родном городе Александра найти работу с достойной зарплатой не смогла и по совету знакомой устроилась вахтовым методом в Екатеринбург в охранное предприятие.

- Я тоже хотела поехать вместе с ней, - говорит мать погибшей Елена Сергеевна, - но меня в тот момент не отпустил муж. В Екатеринбурге дочку встретила наша землячка. Саша мне тогда позвонила и сказала: «Мама, тебе бы здесь не понравилось – нет нормальных условий для проживания.

Александра рассказала матери, что живут они в общем холле, нет раздельных помещений для мужчин и женщин. Спят кто на столах, кто на раскладушках. Нет кухни и ванной. Работает там, в основном, молодежь.

– Я сейчас так жалею, что не поехала с ней. Мы бы посмотрели на эти условия и вернулись бы домой вместе, – сокрушается женщина.

16 марта Александра рассказала маме по телефону, что простыла и ходит на работу больной. Женщина занималась самолечением: пила средства от кашля и больного горла, принимала антибиотики. Но дни шли, а состояние не улучшалось — становилось только хуже.

– На 25 марта я купила дочке билет домой. Прямой поезд до Кизела ходит не каждый день. А 24 марта Саше стало так плохо, что она упала в обморок в автобусе. Мест свободных не было, и ей стало дурно. Какая-то женщина усадила ее и говорит: «Давайте вызовем скорую?» Но дочь отказалась: «У нас, говорит, рабочих нет, мне нужно на работу».

На рабочем месте к ней подошел начальник и сделал замечание: «Почему спите?» Александра, только что заступившая на смену, ответила: «Я не сплю, мне плохо».

Коллега из Кизела, которая была с ней на связи, позвонила мастеру и сказала, что Александре очень плохо, состояние буквально критическое - отправлять ее на смену в таком состоянии было никак нельзя. У девушки даже не было сил вернуться с работы. После этого звонка мастер, который отправил ее на смену, вызвал для Александры такси. Она вернулась, но «Скорую» ей никто не вызвал. Александра лежала, не вставая даже поесть.

25 марта из Кизела на работу приехала ее коллега и, увидев состояние Александры, вызвала врачей.

- Коллега рассказала, что дочь лежала на столе, на матрасе. Даже спального места у нее не было. Когда я спросила, почему она не вызвала скорую раньше, дочь ответила: «Мама, у меня же билет - я домой хочу». Я возмутилась: «Ты что, угробить себя хочешь?» Дочка жаловалась, что у нее болело ребро и горело в груди. Я предположила, что это может быть пневмония, - вспоминает Елена Сергеевна.

Когда приехала скорая, девушка с трудом смогла встать. В больнице ее в критическом состоянии положили в реанимацию, подключили к кислородной маске, поставили капельницы. Врач в разговоре с матерью сказал, что дела обстоят очень плохо. У Александры диагностировали отек легкого. Необходимое время было упущено. Если бы девушку привезли на пять дней раньше – все могло быть иначе.

- 28 марта я попросила врача подойти к ней с телефоном. Это было ужасно слышать: ни одного слова дочка сказать не могла – только всхлипывания и пиканье приборов. Я поняла, что все очень плохо. А 29 марта доктор позвонил сам и сообщил, что Сашенька умерла, - говорит мать погибшей.

Сейчас Елена Сергеевна оформляет документы для опекунства над детьми, которым 14, 9 и 7 лет.

Мама погибшей возмущена тем, как вели себя мастера, которые ставили дочери смены, видя ее состояние. Елена Сергеевна планирует обратиться в трудовую инспекцию Екатеринбурга, чтобы работодатель понес ответственность за смерть дочери.

- Работа дочку устраивала, зарплата была неплохая - у нас в Кизеле таких нет. Поэтому она, может, и не хотела ложиться в больницу. Но куда смотрели люди, которые видели, что человек слег? И если бы 25 марта ей не вызвали скорую, она умерла бы прямо на рабочем месте.

