Эксперты: через 8 лет половина пермяков будет получать зарплату 200 тысяч рублей

Любопытный рейтинг будущих зарплат опубликовала медиагруппа РИА «Новости». Все российские регионы исследователи расположили в порядке достижения того счастливого дня, когда жители начнут получать зарплату в 200 000 рублей.

Причем специалисты определили даже три срока для каждого региона: когда обладателями высокой зарплаты станет сначала четверть населения, затем - половина и, наконец, 75% населения.

Авторы рейтинга уточнили, что в большинстве российских регионов зарплата половины работающих сотрудников - с учетом покупательной способности - может превысить 200 тысяч рублей в 2034 году, однако нескольким регионам на это может потребоваться 15 и более лет.

Регионы Приволжья расположились в этом российском рейтинге с 3-го по 61-е место. В лидеры вырвался Татарстан. Чтобы четверть жителей этого региона получала зарплату в двести тысяч рублей, республике требуется всего 3,8 года. Половина жителей Татарстана будет зарабатывать эту сумму через 6,2 года, а 75% населения - через 8,5 года.

На 10-м и 13-м местах в рейтинге регионов страны расположились Удмуртская Республика и Нижегородская область. Здесь половина жителей достигнет заветной суммы на банковском счете через 7,6 и 7,7 года.

Далее в топ-20 попали Оренбургская область, Республика Мордовия, Чувашская Республика и Пермский край. Половине жителей этих регионов требуется от 7,9 до 8,3 года до заработка 200 000 руб.

Следующими в списке идут Республика Марий Эл (8,5), Самарская (8,6), Ульяновская (8,7), Пензенская (8,7) и Кировская (8,8) области. Половине жителей этих регионов достичь двухсоттысячных заработков удастся за 8,5 - 8,8 года.

На 61-м месте - последнем среди регионов Приволжья - расположилась Республика Башкортостан. Должно пройти 9,6 года, чтобы половина работников этого региона начала получать обозначенную сумму.

- Зарплата 200 000 рублей - это очень хороший результат, но многое, конечно, зависит от того, как в дальнейшем будет развиваться наша экономика. Рост есть, и это видно по зарплатам, которые продолжают расти. Потенциал у экономики тоже есть, к тому же у нас самая низкая безработица в мире, поэтому уровень доходов населения продолжит увеличиваться, и вполне возможно, что через указанное количество лет зарплаты дорастут до цифр, указанных в исследовании, - считает экономист Дмитрий Клещев.

СРАВНИМ

Место Регион Время (в годах)

3 - Республика Татарстан - 6,2

10 - Удмуртская Республика - 7,6

13 - Нижегородская область - 7,7

23 - Оренбургская область - 7,9

25 - Республика Мордовия - 8,0

26 - Чувашская Республика - 8,1

27 - Пермский край - 8,3

33 - Республика Марий Эл - 8,5

37 - Самарская область - 8,6

41 - Ульяновская область - 8,7

42 - Пензенская область - 8,7

44 - Кировская область - 8,8

61 - Республика Башкортостан - 9,6

