Высыпалась и максимально использовала возможности гаджетов: прошлогодняя стобалльница рассказала о лайфхаках, при подготовке к ЕГЭ

Чтобы подготовится к экзамену, Анна посещала курсы, занималась в онлайн-школе для подготовки к ЕГЭ. Фото из личного архива героини материала.

Впереди - горячая пора школьных выпускных экзаменов. Волнение у одиннадцатиклассников просто зашкаливает: как все запомнить и как написать ЕГЭ так, чтобы поступить в тот самый вуз, о котором давно мечтал?

Прошлогодняя пермская стобалльница по литературе Анна Шестакова поделилась с нынешними выпускниками своими лайфхаками при сдаче экзаменов и подготовке к ним.

Напомним, что в прошлом году бывшая ученица 11 класса лицея Высшей школы экономики набрала 100 баллов за ЕГЭ по литературе. Она стала единственной ученицей из Пермского края, получившей максимальный балл по этому предмету.

- Подготовке я уделяла очень много времени, - вспоминает сейчас уже студентка первого курса столичного вуза. - Я считаю, важно просто не паниковать, не переживать из-за экзамена, а понимать, что жизнь после него не закончится. Если что-то не получилось, не стоит винить себя за это. Главное — трудиться, тщательно готовиться, и все обязательно получится! В этом не нужно сомневаться!

Девушка говорит, при подготовке к ЕГЭ необходимо спокойно и регулярно тратить время на повторение того материала, который будет на экзамене.

- Я постоянно читала и перечитывала произведения, а также максимально использовала все возможности современных гаджетов: вместо музыки слушала плейлисты со стихами и цитатами из прозы, смотрела видеоуроки. Если нужно было запомнить какой-то конкретный текст, я записывала его в аудиоформате на диктофон и слушала на постоянной основе. Именно так работает аудио память. Или можно делать карточки в онлайн-приложениях. Еще лучше - постоянно повторять информацию: выписывать основные тезисы, моменты, термины и регулярно к ним возвращаться.

Чтобы переключаться с учебной деятельности во время подготовки к ЕГЭ, стобалльница старалась заниматься спортом.

- Мне кажется, спорт помогает мне во многом — снять напряжение, отвлечься. В условиях интенсивного умственного труда очень важно не забывать о физической активности, ведь все должно быть в балансе, чтобы не сойти с ума.

Студентка рассказывает, что перед экзаменом она не пользовалась никакими приметами, типа, положить пятачок под пятку:

- Всех ребят, которые приходили с пятачками, просили заранее их убирать, ведь это было бессмысленно. Металлоискатель все равно подаст сигнал при обнаружении металлического предмета, и много времени будет тратиться на осмотр этого человека. Самое главное перед сдачей ЕГЭ - хорошо выспаться и заранее повторить материал. Желаю ни пуха, ни пера всем, кто сдает экзамены в этом году!

