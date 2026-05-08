Утром 8 мая Пермь атаковали беспилотники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Из-за атаки дронов на Пермь утром 8 мая в аэропорту "Большое Савино" ввели ограничения на прием и вылет самолетов. Ограничения сняли в 13 часов, но около 20 самолетов так и не могут ни приземлиться, ни вылететь из пермского аэропорта, а два рейса и вовсе отменили.

Какие самолеты задерживаются в Большом Савино 8 мая

Согласно онлайн-табло аэропорта, из Перми не могут улететь шесть утренних рейсов. Это самолеты в Минск, Сочи, Калининград, Махачкалу, Санкт-Петербург и Нижневартовск и пять дневных - в Горно-Алтайск, Минеральные Воды и Москву.

Фото: скриншот онлайн-табло Большое Савино

Приземлиться в Перми не могут самолеты из Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Махачкалы, Минеральных Вод, Горно-алтайска и Казани.

Фото: скриншот онлайн-табло Большое Савино

Какие самолеты отменили в Большом Савино 8 мая

Отменили ночной рейс из Москвы в Пермь, утренний рейс в Москву и вечерний самолет в Нарьян-Мар.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru