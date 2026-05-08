До 2010 войска и техника шли по улице Ленина: история военных парадов в Перми

С 2010 года торжественное прохождение войск пермского гарнизона стали проводить на Октябрьской площади. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

9 мая мы отмечаем 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об истории празднования Дня Победы в Перми в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал главный археограф научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края Владимир Аристов:

- Статус праздничного дня за 9 мая был закреплен еще в 1945 году Указом Президиум Верховного Совета СССР. Но с 1945 по 1947 год отмечались два праздника: 9 мая и 3 сентября - день победы над Японией. Но в декабре 1947 года было принято решение о том, что 9 мая и 3 сентября будут являться рабочими днями. Это было связано с тем, что необходимо было восстанавливать страну после Великой Отечественной войны.

И почти 20 лет день 9 мая не являлся официальным выходным. Только в 1965 году, когда страна отмечала 20-летний юбилей Победы, он получил статус праздничного выходного дня. И с 1965 года по всей стране в День Победы начали проводить военные парады, возлагать цветы на могилы воинов и на мемориалы, посвященные войне.

- В Молотове 9 мая 1945 года был день всеобщего ликования. Жители города гуляли в скверах, на предприятиях проводились митинги, торжественные собрания. Завершился день торжественным салютом, который состоялся в Комсомольском сквере - перед театром оперы и балета. А в 1950-е годы День Победы был семейным праздником, то есть отмечали его в кругу семьи. Участники войны собирались друг у друга, вспоминали военные события, погибших друзей.

Митинг трудящихся завода им. Ленина в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, г. Пермь, 9 мая 1945 г. Фото: ГАПК.

В 1965 году в честь 20-летия Победы в Перми впервые провели возложение венков от коллективов предприятий к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, который был открыт в марте 1963 года. На Комсомольском проспекте и на набережной Камы звучали военные марши. И тогда же прошел первый послевоенный парад.

В советский период военные парады в Перми проводили только в юбилейные годы. А с 1995 года они стали проходить уже ежегодно. Сначала по улице Ленина, а с 2010 года — торжественное прохождение войск пермского гарнизона стали проводить на Октябрьской площади.

- Октябрьская площадь была местом проведения первомайских демонстраций. И в связи с ее историческим значением, поддерживая преемственность, военные парады в честь 9 мая перенесли туда.