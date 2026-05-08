Утром 8 мая Пермь атаковали беспилотники. С самого утра пермяки слышали вой сирен, звуки взрывов и через соцсети сообщали, что видят вражеские дроны.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с двумя заявлениями. В первом он сообщил, что дежурными силами ПВО ведется работа по отражению атак БПЛА, и один дрон уже сбит. А во втором сообщении рассказал о попадании ВСУ по промышленным площадкам.

- Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, - сказал Дмитрий Махонин.

В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб.

- В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов, - говорит губернатор.

Тем времнем в соцсетях пермяки продолжают сообщать о звуках сирен в разных частях города. В Министерстве территориальной безопасности рассказали, почему во время "Беспилотной опасности" включают сирены и как они работают.

- Сигнал гражданской обороны "Внимание, всем!" включается для оповещения жителей об опасности. После его завершения в эфире теле- и радиоканалов, через речевые установки до граждан доводится инструкция. Важно: технически сигнал звучит 3 минуты. При необходимости его запускают несколько раз подряд. Поэтому выключение сигнала не означает снятие режима "Беспилотной опасности". Информацию о снятии режима можно получить в официальных источниках Министерства территориальной безопасности Пермского края и в приложении МЧС России, - объясняют в Минтербезе.

Почему нельзя публиковать фото и видео последствий атаки беспилотников

В наши соцсетях читатели возмущаются тем, что мы не публикуем ни видео летящих вражеских беспилотников, ни фото и видео последствий их ударов. Напоминаем, что губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о запрете подобного рода публикаций в СМИ. А в Минтербез объясили, как противник использует фото и видео, которые публикуют в соцсетях.

- Привязка к местности. Кадры падения беспилотника или его попадания, последствия (возгорание, дым и прочее) — на заднем плане таких фото и видео просматриваются здания, идентифицирующие тот или иной объект.

- Раскрытие работы ПВО и РЭБ. Любая съемка пролета БПЛА, сопровождающегося вспышкой в небе, ведет к тем же последствиям: вы раскрываете врагу данные о том, как и где сработали системы защиты.

- Целенаправленная информационная атака для дестабилизации. Видео и фото множатся, разлетаются в сети по разным источникам, информация вирусится и раскручивается. Один и тот же кадр публикуется под разными датами и локациями. Цель одна — посеять страх и панику, подорвать доверие к официальным источникам.

Главные выводы:

1. Запрет на съемку и публикацию — это прямая мера безопасности. Каждое выложенное, разосланное фото или видео — это разведданные для противника.

2. Не снимайте пролет БПЛА, последствия атак, работу ПВО и падения БПЛА. Если стали свидетелем — сообщите по телефону 112.

3. Увидели чужой запрещённый материал в интернете — не репостите, не комментируйте, не разгоняйте. Любое распространение работает на врага и усиливает панику.

- Ваш пост может стать прицелом. Не помогайте врагу, - говорят в Минтербезе.

