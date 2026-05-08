«Ничто и никто не лишит нас праздника 9 Мая!» Дмитрий Махонин объяснил, почему в Перми отменили Парад Победы

Считанные часы остаются до важнейшей для России даты - в этом году мы отмечаем 81-летие победы в Великой Отечественной войне. Однако в целях безопасности мероприятия с большим количеством зрителей проводиться не будут.

- Дорогие земляки, завершился оперативный штаб, где было принято решение не проводить в этом году шествие войск Пермского гарнизона, - сообщил накануне вечером губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Это сделано прежде всего для того, чтобы обеспечить безопасность людей. Мы понимаем, какое значение имеет праздник Великой Победы и какое внимание к этому мероприятиюбудет у зрителей. Кроме того, мы понимаем, что в параде участвуют более двух тысяч человек, которые являются представителями силовых структур, МЧС, полиции и других федеральных ведомств. Очень важно, чтобы сейчас они находились в рабочем режиме.

По словам главы региона, мероприятия в районах города будут проходить, исходя из обеспечения безопасности людей. Часть пройдет в закрытом формате.

- Особое внимание мы, конечно же, уделим ветеранам, для них будут проведены отдельные встречи, где мы будем чествовать наших героев. Обязательно состоится возложение цветов у памятника Героям фронта и тыла. Это наш священный долг. Надеюсь на ваше понимание, безопасность людей - основной приоритет нашей работы, исходя из которого мы принимаем те или иные решения. Ничто и никто не лишит нас праздника 9 Мая!

Традиционное шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. Трансляция начнется в 12:00 на сайте «Бессмертный полк России».

Кроме того, в школах, домах культуры и библиотеках проходят тематические лекции и акции, церемонии возложения, «Уроки мужества», книжные выставки, литературные вечера, квесты, экскурсии, смотры строя и песни, спортивные соревнования.

В рамках проекта «Социальный кинозал» организованы просмотры военных фильмов «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей», «Суворовец 1944», «Небесный тихоход», «Рядовой Александр Матросов».

В планетарии зрителям покажут полнокупольный художественный фильм «Покрышкин. Формула Победы» и программу «Звезды Победы».

Как украсили город?

На транспортных развязках, гостевом маршруте и других знаковых местах разместили флаговые конструкции, декорации, консоли и перетяжки - более ста элементов.

Что интересного можно увидеть?

- Декорации «Журавли» на Коммунальном мосту.

- Стела «Слава Победы» на Колхозной площади и развязке по улице Спешилова.

- «Георгиевская звезда» у культурно-делового центра.

- Праздничное оформление гостевого маршрута на территории аэропорта Большое Савино.

- Консоли на опорах освещения по шоссе Космонавтов.

Все оформление планируют завершить к 1 мая.

В Перми 9 мая алкоголь продавать не будут. Исключением является розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Ответственность за нарушения требований розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Также не будет и праздничного фейерверка.

Где получить георгиевскую ленту?

Символ Победы жителям Перми будут вручать студенты, активисты и представители районных администраций.

8 мая в 15:00, 9 мая в 9:00 – площадь перед цирком

8 мая в 15:00 - ТЦ «Кит» в Мотовилихе

8 мая в 10:00 - ДК Кирова

8 мая в 15:00, 9 мая в 10:00 - ЦУМ

8 мая в 15:00, 9 мая в 10:00 – городская эспланада

8 мая в 15:00 - парк культуры имени Кирова

8 мая в 15:00 - ТЦ «Семья», ТЦ «Земляника», ТРК «Столица», парк Чехова

8 мая в 15:00, 9 мая в 10:00 - площадь перед вокзалом Пермь-2, ТЦ «Колизей», ТЦ «Айсберг», центральный рынок

8 мая с 16:00 до 17:00 у Памятника Уральскому добровольческому корпусу;

9 мая с 13:00 у Мемориала заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

8 и 9 мая с 15:00 - Парк Горького.

