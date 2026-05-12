Из кустов виднелись посиневшие ноги: в Перми сняли фильм про серийного маньяка с кошачьей татуировкой

За месяц маньяк убил пять человек, четверо из которых — девушки от 23 до 35 лет. Фото: ориентировка.

В соцсетях набирает сотни тысяч просмотров выпуск программы «Запретное досье» про серийного убийцу из Перми. Настоящее имя преступника и его жертв в программе изменили, как и месяц, во время которого совершались преступления. Но программа описывает реальные события, происходившие в Перми в 2013-м году.

Тогда в городе в один день обнаружили двух мертвых девушек. Одну - в заросшем логу возле улицы Елькина, вторую - на окраине - на Липовой горе. Обе девушки были найдены полураздетые, убиты - ударами ножа в шею и в живот. Отличалось только время смерти – одна девушка была мертва уже недели две, а вторая погибла полчаса назад.

Телефон нашли за 200 км от дома

29 марта в Перми пропала 26-летняя Тамара. Вечером она не вернулась с работы, а ее телефон был не доступен. За ночь родители обзвонили всех знакомых, больницы и морги, но девушки нигде не было.

Полиция запросила данные у мобильного оператора, чтобы узнать, где и когда Тамара выходила на связь в последний раз. Результат удивил: в ночь исчезновения ее сим-карту зарегистрировала вышка в Соликамске – это 200 км от дома.

Оперативники вычисли местоположение телефона, вплоть до квартиры, но дверь им открыла другая девушка, которая раньше не слышала о пропавшей. Выяснилось, что накануне она была в Перми у подруги, а перед отъездом купила телефон в переходе у центрального рынка. Наличие в нем старой сим-карты ее не смутило.

Родители пропавшей девушки сразу же опознали телефон дочери. Чтобы выяснить, как он оказался на прилавке, полицейские допросили продавца техники. Он вспомнил, что телефон принес мужчина лет 30-ти. Из особых примет он отметил золотые зубы и татуировки на кистях рук - большая морда кота в шляпе с тростью, а на пальцах - набиты масти игральных карт.

В полиции сразу поняли, что татуировки могли говорить о том, что мужчина имеет судимость. Карточные масти – одна из самых популярных тюремных татуировок. Но главное – по описанию этого же мужчину уже сутки разыскивали за другое преступление.

Скончалась в больнице, не приходя в сознание

Накануне вечером дорожный рабочий услышал из кустов на улице Куйбышева, недалеко от моторного завода, слабый стон. Мужчина увидел обнаженную женщину в крови – она была жива, но бредила от шока. У пострадавшей было множество ножевых ранений, и той же ночью она скончалась в больнице, не успев рассказать что-либо.

Полицейские нашли рядом с местом убийства леопардовое платье, по которому, после опроса сотрудниц завода, смогли установить личность убитой - это была 35-летняя Таисия. В день смерти ее видели в магазине неподалеку вместе с неизвестным мужчиной. Продавщица смогла описать его внешность: лет тридцати, с золотыми зубами, а на правой руке татуировка кота в цилиндре.

Татуировка – зашифрованная аббревиатура

Правоохранители выяснили, что кот в шляпе – не просто татуировка, а зашифрованная аббревиатура, которая расшифровывается как коренной обитатель тюрьмы. Такую татуировку наносят уголовники и рецидивисты, для кого колония стала вторым домом.

Опознали преступника по татуировке кота на руках. Фото: скриншот программы «Запретное досье».

Полиция по базе проверила, что в Пермском крае есть четверо преступников с такими татуировками. Один из них - 30-летний Корнеев Богдан. На его счету имелось несколько сроков за телесные повреждения средней тяжести, грабежи и разбойные нападения. Из колонии он освободился всего месяц назад, но на учет по месту прописки не встал, на работу не устраивался и даже сим карту не покупал.

В личном деле рецидивиста нашлась фотография с перечислением особых примет – золотые зубы и наколка с котом там значились на первых строчках. Через неделю после смерти второй девушки – его объявили в розыск по подозрению в убийстве.

Но уже через два дня случайный прохожий обнаружил в кустах на улице Елькина женскую сумку с паспортом и карточками, а чуть дальше из кустов виднелись посиневшие человеческие ноги. Паспорт принадлежал той самой Тамаре, которая пропала 10 дней назад.

Чудом спаслась, когда преступник отвлекся

В этот же день из микрорайона Липовая гора в полицию позвонила девушка, которая сообщила, что на нее напал мужчина с золотыми зубами и татуировкой кота. Пострадавшей чудом удалось уцелеть. Она рассказала, что шла от автобуса к своему общежитию, когда ее схватил за локоть мужчина с золотыми зубами и щелкнул перед лицом складным ножом. В момент нападения у нее из кармана выпал мобильный телефон, преступник отвлекся, и в этот момент девушке удалось вырваться и убежать.

Полиция срочно обследовала местность и через час нашла в кустах за автобусной остановкой еще теплое тело другой молодой женщины. А неподалеку нож – его отправили на экспертизу.

Жил недалеко от места убийства

Следствие предполагало, что в микрорайоне живет кто-то из знакомых убийцы или даже он сам. Правоохранители обходили дома неподалеку от остановки, опрашивали людей и выяснили, что в одной из пятиэтажек женщина сдала комнату парню с золотыми зубами.

Когда следователи зашли внутрь, в коридоре они увидели связку ключей с розовым брелоком-дельфинчиком. Это были ключи первой пропавшей, которую нашли в логу на улице Елькина.

По фото хозяйка квартиры опознала преступника. Но самого мужчины дома не было. Он ушел незадолго до прихода полиции. Вещей при нем не было. Женщина рассказала, что одет он был в голубую рубашку в полоску и солнцезащитные очки. Описание тут же передали всем патрулям в городе.

Совершал преступления каждые три дня

Утром 11 апреля полицейские обратили внимание на парня в голубой полосатой рубашке и солнцезащитных очках. Когда они подошли ближе, чтобы установить его личность, на руке увидели ту самую татуировку, и немедленно задержали. Он вел себя спокойно и сразу дал признательные показания.

На допросе мужчина рассказал, что его первой жертвой стал 46-летний слесарь, с которым они вместе распивали спиртное. После первого убийства он удивился, насколько легко ему это далось. Так преступник решил не только грабить, но и убивать, чтобы его не могли опознать. Специально для преступлений он приобрел складной нож. Все награбленное сбывал на центральном рынке в подземном переходе. На эти деньги и жил.

Преступником мужчина стал еще подростком. Татуировку кота в цилиндре он набил еще в юности, а на груди у него была другая надпись: «Пока я жив – вы горем обеспечены». От своего девиза Корнеев не отступал - совершал преступления каждые три-четыре дня. За месяц, что он был на свободе – его жертвами стали 8 человек. 5 из них – погибли.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Настоящее имя преступника — Борис Кощеев. «Комсомолка» писала о его преступлениях 13 лет назад, тогда ориентировки с его фотографией публиковали все издания. Из тюрьмы он вышел 9 июня 2013 года, а уже 11 июля его задержали снова. За это время он убил пять человек, четверо из которых — девушки в возрасте от 23 до 35 лет.

Послесловие

