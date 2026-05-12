Сейчас о селе напоминают только руины церковной ограды. Фото: фонды Октябрьского районного музея.

На старом заброшенном кладбище, в старом заброшенном селе расхищают могилы. Такое сообщение в конце апреля пришло к нам в редакцию от жителей Октябрьского округа. Вместе с сообщением было и видео. На кадрах - разрытые могилы, вырванные и раскиданные надгробные плиты. В то же время отчетливо видно, что некоторые надгробия уже успели врасти в землю, да и сами могилы уже с этой землей поравнялись. Поэтому складывалось впечатление, что мародеры орудовали здесь довольно давно.

Мы решили разобраться в этой истории и поговорили с директором Октябрьского районного музея Сергеем Целищевым.

Пять Сарсов

В Октябрьском округе протекает река Сарс. В свое время она дала название пяти населенным пунктам: Сарс, Малый Сарс, Большой Сарс, Русский Сарс и Верх Сарс. В нашей публикации речь идет о заброшенном кладбище в селе Верх Сарс, его еще называют Голодаевкой. Село это тоже давно заброшено. Последняя жительница уехала оттуда еще в 1982 году, и сейчас от когда-то живописного места остались лишь руины церковной ограды.

Руины ворот ограды Покровской церкви. Фото: фонды Октябрьского районного музея

«Вы не Верх-Сарс, вы - Голодаевка»

Деревня Верх-Сарс известна с 1850 года. В 1869 году здесь было 75 дворов, 370 жителей, мельница и 3737 десятин надельной земли. В конце XIX века здесь построили деревянную церковь, и деревня получила статус села. Но жили люди бедно. Старожилы до сих пор помнят легенду о том, как в деревню пришел священник, а у людей ничего не оказалось дать ему поесть. В сердцах он нарек деревню Голодаевкой. Это название прижилось, и со временем стало вторым официальным и даже зафиксировано в документах и на географических картах.

Когда-то на этом месте было село Верх-Сарс. Фото: фонды Октябрьского районного музея

Бедно, но дружно

Ксения Рогожникова, которая родилась в селе и прожила тут всю жизнь, горя хлебнула сполна, особенно в войну. Детей – сына и двух дочерей − Ксения Михайловна растила одна.

− Как цыплята, обступали мать и глядели: чем накормит? Липовые листки, кору ильма, пиканы, пистики, весной с полей картошку мерзлую – чего только не ели, − вспоминает ее дочь Лидия Михайловна. − Как только появлялась крапива, мы с подружкой Зиной Корепановой делили территорию. По одной стороне улицы моя крапива, по другую – ее. Весной колхозники на лошадях поехали работать, а они еле ноги переставляли, дорогой сдохли. Шкуры ободрали и сдали, мясо зарыли в яме. Ночью люди его вытащили и разделили между собой. На покосе давали гороховый кисель. Мама звала нас, маленьких, на работу: «Хоть кисель похлебаете».

В конце 1960-х годов в Верх-Сарсе проживало 200 человек, но через десять лет большинство семей переселилось в поселки Октябрьский и Сарс. Ксения Михайловна Рогожникова уехала с малой родины в 1982 году самая последняя, прожив своим хозяйством несколько лет одна на всю деревню. Ей тогда было 72 года.

Вот и получается, что село просуществовало без малого 150 лет. И, конечно, люди здесь не только рождались, но и умирали. Хоронили их на местном кладбище, там же хоронили и жителей соседнего села Сарс, так как по церковно-приходскому делению оно относилось к Верх Сарсу. Хоронили здесь и солдат, вернувшихся с войны: c первой и второй мировой, и детей, и простых людей, и священников. Именно могилы последних представляли наибольший интерес у мародеров.

Фото: фонды Октябрьского районного музея

Богатые могилы

- Захоронения здесь начинаются, думаю, с 80-х годов 19 века, - говорит Сергей Целищев. – Могилы здесь богатые, об этом говорят надгробные памятники – очень толстые, красиво обработанные, с высеченными эпитафиями.

Сергей Целищев подтверждает – кладбище осквернено. Сам он не знает, кто и когда это сделал, но, по словам жителей соседних сел, это произошло еще в конце 20 века. При этом мародеры раскапывали все без разбора – даже могилы детей.

Потиры, монеты, иконы и даже пуговицы

Сергей Целищев рассказывает, что священников хоронили в полном облачении. На шее был крест, иногда из чистого серебра, в правую руку покойному вкладывали потир (чаша для причастия – Ред.), а в левую руку – Евангелие.

- Потир мог быть из обыкновенного металла, а мог быть серебряным и даже золотым, - говорит Целищев. – Но, я думаю, что в такой маленькой церкви вряд ли были золотые потиры, а Евангелия, как правило, были в металлических корках, либо медных, либо серебряных.

В могилах обычных людей черные копателей искали нательные кресты и монеты.

- Был такой древний обычай – класть монеты на глаза покойному, - рассказывает Сергей Целищев. – Иногда клали иконки – медные, бронзовые, латунные. Все это, конечно, не стоит больших денег. Но если вести такую запрещенную законом деятельность постоянно, то, само собой, доход будет.

