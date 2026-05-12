Защитники Родины должны чувствовать поддержку своего региона

Заместитель руководителя фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Законодательном собрании Пермского края Сергей Исаев.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли проект поправок в статью 6 Закона Пермского края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае». Среди них - инициатива фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ», которая направлена на включение в перечень приоритетных направлений деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций отдельного направления - содействия трудоустройству ветеранов боевых действий.

- Идея законодательной инициативы пришла из живого общения с людьми, - рассказал заместитель руководителя фракции «НОВЫЕ ЛЮДИ» в Законодательном собрании Пермского края Сергей Исаев. - Ко мне неоднократно обращались представители ветеранских организаций, общественники, сами участники боевых действий, которые после возвращения к мирной жизни столкнулись с серьезными трудностями при поиске работы. Очевидно, что существующих мер недостаточно и нужен системный подход.

В краевом законе о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций работа по профессиональной интеграции ветеранов боевых действий не была выделена отдельной строкой. Это означало, что некоммерческие организации, которые помогают бойцам найти работу и адаптироваться к гражданской профессии, не могли в полной мере рассчитывать на краевые субсидии и гранты. Предложенная поправка устраняет этот пробел.

- Теперь некоммерческие организации могут стать тем связующим звеном, которое объединит ветерана и работодателя, обеспечит сопровождение, обучение и поддержку на всех этапах, - говорит Сергей Исаев. - Но для эффективной работы им нужна системная помощь со стороны государства - именно это мы и предложили закрепить законодательно. Защитники Отечества заслуживают того, чтобы после службы Родине они чувствовали заботу и поддержку своего региона.