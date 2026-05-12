Что будет с пермским «Счастьем»: cпециалисты рассказали, уйдет ли этой весной популярный арт-объект под воду

В Перми продолжается весеннее половодье. В праздничные выходные вода в Каме поднялась до знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами». Красные буквы начали отражаться в воде, и чтобы запечатлеть эту красоту, пермяки достали сапы и устроили необычную фотосессию.

И уровень продолжает расти: 11 мая он поднялся еще на 3 сантиметра. Затопит ли в итоге набережную? Как обстановка на других реках региона, нет ли подтоплений? Подробно об этом рассказал в эфире радио «КП-Пермь» (96,6 FM) руководитель Камского БВУ Александр Михайлов.

- 8 мая очередной пик начался на Камском водохранилище и на реке Вишера, но сейчас водичка потихоньку убывает, - объяснил Александр Владимирович. - На прошлой неделе максимальные запасы снега в воде оставались в бассейне левобережной части реки Кама. И нам повезло, что не было наложения паводков верхней Камы и Вишеры.

Но подъемы воды были, и довольно значительные - в районе Красновишерска вода поднималась до 90 сантиметров в сутки. Отличилась на прошлой неделе и река Чусовая: там было до 150 % воды в снеге от нормы, и это очень много.

- По Камскому водохранилищу ситуация такая - уже четыре дня подряд идут холостые сбросы расходом от 6 до 6,5 тысяч куб. м/с. 10 мая был рост – 9, 5 тысяч куб. м/с, а 11 и 12 мая приток уже пошел на уменьшение. Вероятней всего, сбросы будут вестись еще 2-3 дня, а потом мы будем уменьшать расходы. Я вчера заехал на площадку Камской ГЭС – это очень красивое зрелище: семьи ходят, смотрят, снимают. Неплохо было бы смотровую площадку там с нормальным подъездом сделать.

На Широковской ГЭС пик половодья проходил с 7 по 9 мая. Приток составлял до 1000 кубометров, сейчас там пошло резкое уменьшение. На южных реках Пермского края паводок практически везде идет на спад. Остался только север региона, где еще возможен подъем воды, но холода немножко притормозили этот процесс.

Что касается подтопления главного городского арт-объекта «Счастья не за горами», то здесь все под контролем.

- Тревожиться точно не стоит, потому что подтоплена нижняя променадная часть набережной, которая совпадает с пассажирскими причалами и при высоких сбросах затапливается конструктивно. А вот для населенных пунктов – таких как Усть-Качка, находящихся ниже Перми, проблемы начинаются при сбросе Камской ГЭС воды 8+ куб. м/с. Но в это время и Воткинская ГЭС так же синхронно увеличивает сбросные расходы, поэтому подъем хоть и есть, но он не критичен. Поэтому сейчас все в штатном режиме, ситуация — контролируемая и волноваться точно не стоит.

