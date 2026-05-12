Как разговаривать с детьми о цифровой безопасности

Депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин. Фото предоставлено пресс-службой депутата.

Многие подростки проводят в интернете по несколько часов в день - здесь они общаются друг с другом в чатах, ведут соцсети и стримы, играют и даже зарабатывают первые деньги. Мошенники часто выбирают детей, чтобы через них завладеть деньгами родителей. Причем число несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступников, только растет.

Схем обмана множество. Например, преступники могут отправлять сообщения от имени учебных заведений или сотовых операторов. Представляются психологами и приглашают ребенка пройти тестирование. Есть способы обмана, связанные с покупкой и продажей игровых аккаунтов. А на фоне подготовки к ЕГЭ создаются липовые каналы, где можно купить готовые ответы.

Ищут детей в интернете

Недавно в России зафиксирована новая опасная схема мошенничества. Преступники используют популярные онлайн-игры, чтобы установить контакт с потенциальными жертвами.

Школьников находят в игровых чатах и под предлогом обсуждения игровых моментов переводят общение в мессенджеры. Далее выдают себя за «сотрудников кибербезопасности» и начинают оказывать на ребенка психологическое давление.

Детям сообщают ложную информацию о якобы совершенных ими правонарушениях, обвиняют в передаче данных «иностранным спецслужбам» и угрожают задержанием. Под воздействием страха и стресса преступники принуждают несовершеннолетних к хищению денежных средств у родителей с последующей передачей денег курьерам.

Как отметил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, новая схема подтверждает крайне тревожную тенденцию - мошенники целенаправленно выходят на детей, используя их доверчивость и отсутствие жизненного опыта:

- Это уже не просто финансовое преступление, а форма психологического давления на несовершеннолетних.

Контроль за цифровой активностью

Эксперты подчеркивают, что подобные схемы строятся на манипуляции страхом и авторитетом. Представляясь «официальными лицами», мошенники добиваются подчинения и исключают критическое восприятие происходящего.

- Ребенок в такой ситуации не способен адекватно оценить происходящее, особенно когда на него давят через угрозы. Именно поэтому ключевая задача - заранее объяснить детям, что никакие «сотрудники служб» не будут требовать деньги или совершения противоправных действий, - подчеркнул Антон Немкин.

Особую роль в предотвращении подобных преступлений играют цифровая грамотность и открытый диалог внутри семьи. Родителям стоит объяснять детям базовые правила безопасности в Сети. В первую очередь, не допускать общения с незнакомыми людьми вне игровых платформ и сразу сообщать родителям о любых подозрительных контактах.

- Важно сформировать у ребенка простое правило: если кто-то в интернете пугает, требует деньги или просит сохранить разговор в тайне - необходимо немедленно рассказать об этом родителям. Такая реакция может предотвратить серьезные последствия, - отметил парламентарий.

Специалисты также обращают внимание на необходимость контроля со стороны родителей за цифровой активностью детей, включая настройки приватности, список контактов и используемые мессенджеры.

Рост подобных схем подтверждает, что мошенники активно адаптируются к новой цифровой среде, выбирая наиболее уязвимые категории пользователей. В этих условиях профилактика и информирование становятся ключевыми инструментами защиты.

ВАЖНО

