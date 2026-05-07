«Операция «Карпаты», «Отчий берег», «Перед рассветом»: в Пермском крае сняли фильмы о войне

9 мая в 14:00 в кинотеатре «Кристалл» состоится показ документального фильма Павла Печенкина «Глубокий тыл» (16+). Картина посвящена малоизвестным страницам жизни Пермского края в годы Великой Отечественной войны. В основу фильма легли живые воспоминания рабочих, медиков, журналистов. Их рассказы переплетаются с комментариями историков, архивными документами и кадрами военной хроники. Всего в картину вошло более сотни задокументированных воспоминаний очевидцев тех лет.

Какие еще фильмы о войне, снятые в Пермском крае, можно посмотреть в канун Дня Победы.

В 1989 в Кунгуре снимали часть эпизодов военной драмы «Перед рассветом» (16+). Фильм рассказывает о событиях лета 1941 года, самом начале Великой Отечественной войны. Молодой лейтенант НКВД сопровождает в тыл группу политзаключенных и уголовников. По пути эшелон попадает под обстрел. В живых остаются трое: лейтенант, уголовник и политзаключенный... В Кунгуре снимались финальные сцены: когда молодой лейтенант НКВД и политзаключенный сдаются фашистам, захватившим город, спасая от расстрела горожан.

В 2017 году на Первом канале вышел сериал «Отчий берег» (18+) - драматическая сага о жизни простой семьи Морозовых, действие которой разворачивается в довоенные, военные и послевоенные годы в глухой уральской деревушке. В ее роли выступил поселок Кусье-Александровский Горнозаводского района. Несколько эпизодов снимали в Перми и Кунгуре. Территория бывшей исправительной колонии №30, расположенной в центре Кунгура, стала немецким концлагерем, в который попали несколько сотен захваченных красноармейцев. Одну из главных ролей в сериале сыграл Юра Борисов.

В 2018 году в «Хохловке», на Перми II, Бахаревке и в Каменном городе прошли съемки фильма «Топор» (18+). Бывший казачий офицер после Великой Октябрьской революции проводит 17 лет в добровольном изгнании. Но узнав о нападении фашистской Германии на СССР, не задумываясь устремляется на фронт, чтобы защитить родную землю.

На канале «РенТВ» в 2024 году прошел показ многосерийного военного детектива «Операция «Карпаты» (16+). Фильм основан на реальных событиях 1949 года, когда Советская армия и спецслужбы уничтожали бандеровцев в Карпатах. Была разработана операция по внедрению в банду оперативника Ворона и завербованного шулера Чуму. Роль Карпат сыграли Уральские горы. Часть эпизодов была снята в музее-заповеднике «Пермь-36».

События фильма «Мой боевой расчет» (16+) тоже происходят уже после окончания войны, в 1945 году. Восемнадцатилетний сержант Сергей Кружкой после тяжелого ранения возвращается домой. Узнав, что в городе орудует банда преступников, герой решает помочь органам правопорядка - и в одиночку начинает расследование. Картину снимали в старых кварталах Мотовилихи. Для съемок фильма даже специально пустили по рельсам старый трамвай.