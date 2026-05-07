Пермь 7 мая атаковали вражеские беспилотники. Как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, удары пришлись по жилому дому, заводу и административному зданию.

С утра в Пермском крае ввели режим Беспилотной опасности. Следом в Перми и Соликамске ввели режим "Ковер". Ближе к полудню через соцсети пермяки стали сообщать, что видят в небе вражеские беспилотники и слышат взрывы.

Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что вражеский дрон атаковал одно из предприятий края. Кроме этого, из-за атаки БПЛА повреждены жилой дом и административное здание.

Жильцы дома не пострадали, их эвакуировали и сейчас с ними работают психологи. А при повреждении административного здания пострадал мужчина. Его направили в больницу.

- Поручил главам территорий обеспечить оперативное устранение последствий в поврежденных зданиях. Вся информация уточняется в оперативном режиме. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, - сказал глава Пермского края.

В 15.33 режим Беспилотной опасности в регионе сняли.

Также губернатор напомнил, что во время включения сирен нужно идти в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов. А в краевом Министерстве образования рассказали, что делать, если объявили опасность БПЛА, и вы находитесь в образовательном учреждении.

- Сохраняйте спокойствие;

- Следуйте инструкции педагогов;

- Переместитесь на нижние этажи и найдите помещение, наиболее удаленное от окон -

- Ждите дальнейших указаний по официальным каналам связи;

- Родители, дождитесь получения информации из родительского чата или по другим каналам! - сообщили в Минобре.

Более подробные инструкции для педагогов, обучающихся и родителей смотрите в карточках:

