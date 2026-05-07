Что известно о вражеских беспилотниках в Перми 7 мая 2026 года

В 9.40 7 мая в Пермском крае ввели режим беспилотной опасности. Еще через час, в Перми и Соликамске, в радиусе 50 км ввели режим ковер и в соцсетях стали появляться сообщения о фиксации в небе беспилотников. Следом завыли сирены. Громко. Особенно громко их слышали жители Свердловского района. Следом пермяки стали писать, что слышали взрывы.

Пермь 7 мая атаковали вражеские беспилотники

Губернтаор Пермская края Дмитрий Махонин сообщил, что сегодня, 7 мая, одно из промышленных предприятий атаковал беспилотник.

- Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет. Еще несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб, - рассказал глава региона.

Также губернатор напомнил, что во время включения сирен нужно идти в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов.

- Напоминаю про запрет распространения в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилетов, - добавил губернатор.

В МЧС также напомнили, что делать при атаке БПЛА

- Если вы увидели в небе мигающий огонёк или объект на высоте 30-100 метров и слышите жужжание, нужно немедленно спрятаться. На улице следует зайти в любое здание, подъезд, подземный переход или паркинг. Если вы уже в помещении — отойдите от окон и перейдите в комнату без окон, например, в ванную или коридор. Лифтами пользоваться нельзя, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.