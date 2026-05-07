«Здоровье в садовом магазине не купишь»: советы пермского врача, как работать с удовольствием, а не «до упаду»

Майские праздники многие встречают на своих дачных участках. После зимы работы здесь хоть отбавляй - собрать мусор, вскопать землю, поправить теплицу, посадить первые цветы и ранние овощи.

Как не надорвать свое здоровье на грядках, рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина:

- Врачи-кардиологи и травматологи каждый год наблюдают всплеск обращений именно в первые теплые дни. «Человек малоподвижный», выйдя на участок, за день делает такую физическую нагрузку, которая сравнима с работой профессионального спортсмена на сборах, но без разминки и подготовки.

И так, как встретить дачный сезон правильно:

1.Не устраивайте нон-стоп-трудотерапию на 10 часов. Главное правило «40 минут»: работаем 30 - 40 минут, затем 10 - 15 минут отдыхаем. Причем не сидя на корточках, а вставая, выпрямляясь и прохаживаясь.

2.Поднимать тяжести - таскать ведра, мешки с землей, картошку - нужно вдвоем. Если работаешь один, то тяжелое нельзя поднимать с земли на вытянутых руках. Сначала поставьте тяжесть на возвышение, прижмите к себе и только потом несите. И никогда - рывком!

3.Пейте воду - обезвоживание сгущает кровь. Даже если прохладно, пить нужно обязательно. Теплый чай или чистая вода - лучший друг сердца.

4.Никакой тяжелой жирной пищи на перекус. Шашлык с большим количеством мяса - это нагрузка на печень и сосуды. Если планируется шашлык, то мясо должно быть постным, с большим количеством овощей и зелени.

Меньше соли, которая усиливает жажду и задерживает жидкость, повышая давление. Не пересаливайте еду, которую берете с собой на дачу.

5. Колени, а не поясница! Лучший подарок позвоночнику - это наколенники или мягкий коврик. Прополка, сидя на корточках или согнувшись в три погибели, убивает спину. Лучше полоть стоя на коленях с прямой спиной или используя маленькую скамеечку.

6.Инструмент должен быть по росту - черенок лопаты должен быть такой длины, чтобы при работе не приходилось сильно наклоняться.

7.У сердечника нитроглицерин или другие необходимые лекарства должны быть не в сумке, а в кармане куртки.

Также у дачников - пациентов кардиолога - должен быть полный запрет на работу вниз головой. Прополка грядок в позе, когда голова ниже таза, - это огромный прилив крови к голове и риск инсульта у гипертоников. В таких позах нужно работать не более 5 - 7 минут либо чередовать с положением стоя.

Важно знать свой пульс! Если он участился до 120 - 140 ударов и не падает через 5 минут отдыха - это значит, что нагрузка чрезмерна и на сегодня ее нужно полностью исключить.

- Уважаемые дачники, ваш огород никуда не убежит, а грядки переживут, если вы будете их копать на час дольше. Ваше здоровье - единственный инструмент, который нельзя купить в садовом магазине. Работайте с удовольствием, а не «до упаду». Лучше сделать меньше, но сохранить спину и сердце, - советует Наталья Корягина.

