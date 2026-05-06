Ему сто, а его дочери 70 – и он несет ей угощение: история героя войны из Перми, который до сих пор полон сил

Близкие считают, что секрет долголетия Петра Михайловича в трудолюбии.

Петру Михайловичу Зорину в июне исполнится 101 год. Свой фронтовой путь он начал в 1943-м. В декабре восемнадцатилетнего мальчишку, еще не окончившего школу, призвали в армию.

- Он тогда был маленький, худенький - из-за голодного времени вес был ниже нормы, на фотографиях - совсем ребенок, - рассказывает дочь Петра Михайловича Ольга. - Но солдаты были очень нужны, и его отправили на Дальний Восток. Он стал пулеметчиком.

В семье Зориных было пятеро детей: два мальчика и три девочки. Старшего, Федора, отправили на Западный фронт. Он был тяжело ранен, но случилось настоящее чудо - оба брата вернулись с той войны живыми!

Для того времени это был невероятно редкий случай, когда вся семья сохранилась.

Служба давалась непросто. Время было голодное и холодное, жили в палатках. Зимой, чтобы умыться, нужно было сначала прорубить лед - только так можно было добыть воду. Помимо освоения военного мастерства солдатам приходилось выполнять множество хозяйственных работ: валить лес, заготавливать сено. Была даже рота, где плели лапти, потому что сапог на всех не хватало.

После войны Петра Михайловича направили в Корею, откуда он вернулся только в 1949-м. Женился, работал электриком. В семье родились двое детей - сын и дочь. Сейчас у ветерана четверо внуков и семеро правнуков.

День Победы в их семье - особенный праздник.

- Каждый год приходит очень много желающих поздравить нашего дедушку. Мы всем рады, - говорят близкие.

Ветеран живет в Закамске и всегда посещает празднования в своем микрорайоне. Старается всегда взять слово и сказать теплые и добрые слова. А после семья собирается за большим столом - приходят внуки и правнуки.

- Когда папа был помоложе, ездил на День Победы в Москву. Он тогда был в полном восторге от празднования. Его везде принимали с большим уважением.

Несмотря на почтенный возраст, герой ведет активную жизнь: любит читать книги, газеты, смотрит политические передачи. Каждое утро ходит на родник за водой. Летом вместе с родными выезжает в деревню, где у него с утра до вечера всегда есть работа. Близкие считают, что секрет его долголетия - именно в трудолюбии.

- Я не помню, чтобы мой папа просто лежал, прохлаждался. Он всегда при каком-то деле. Вот и сейчас - ушел на прогулку, пообщаться с соседями. И сам по себе он очень светлый человек, все внуки и правнуки прошли через его заботу. И с коляской погулять, и поиграть, и что-то вместе смастерить. Недавно кто-то угостил его на лавочке свежей клубникой. А он после прогулки заходит и говорит: «Дочь, я тебе принес подарок», - и протягивает мне ягоду. Представляете? Сто лет отцу, а он несет 70-летней дочери угощение! Наверное, за его добрый и светлый нрав судьба дала ему шанс - за всех тех мальчишек из его поколения, что полегли на войне, - прожить столько лет.