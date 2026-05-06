Льготы по оплате ЖКХ в Пермском крае продлят на три года

Ветеранам труда полагается единая денежная компенсация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В апреле депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении документ, направленный на защиту семей, пенсионеров, тружеников тыла. По инициативе депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в краевом парламенте предлагается продлить на три года - до 31 декабря 2029 года - действие льготы по оплате ЖКУ. Эта льгота предусматривает предоставление субсидии на оплату ЖКУ для отдельных категорий граждан с учетом пониженного размера доли расходов в бюджете семьи - 18 процентов вместо базовых 22.

Часть расходов компенсируется

Напомним, сегодня субсидию на оплату ЖКУ могут получить все жители Пермского края - вне зависимости от того, имеют они льготы или нет, - если их расходы на «коммуналку» превышают 22 процента от совокупного дохода семьи. Расходы свыше этого норматива компенсируются.

Но для части жителей субсидия предоставляется при доле расходов на ЖКХ в 18 процентов. К этим льготникам относятся:

- одинокие родители с несовершеннолетними детьми;

- неработающие одиноко проживающие пенсионеры по старости;

- семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости;

- неработающие пенсионеры, имеющие стаж работы в угольных шахтах десять и более лет, проживающие на территориях Гремячинского, Губахинского, Кизеловского и Чусовского округов;

- труженики тыла;

- лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

По мнению депутатов, продлевая льготу, региональная власть дает людям уверенность в том, что помощь будет стабильной и долгосрочной.

- Для многих семей и пенсионеров компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ - это не просто мера поддержки, а необходимость. Сохраняя ее, мы действуем на опережение, исходя из главного приоритета - благополучия тех, кто нуждается в защите. Льгота востребована, и ее продление позволит решить один из наиболее чувствительных вопросов, - отметили в региональном парламенте.

Подать заявление на компенсацию расходов за коммунальные услуги прикамцы могут в МФЦ или на портале «Госуслуги». Совокупный доход для предоставления субсидии определяется за шесть календарных месяцев до подачи заявления.

Поддержка для ветеранов труда

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги ежегодно индексируются. В данных условиях важно знать о том, что существуют льготы на их оплату. О существующих в регионе мерах поддержки для ветеранов труда рассказали в министерстве труда и соцразвития Пермского края.

- Основная мера поддержки на оплату ЖКУ для ветеранов труда - единая денежная компенсация. Она складывается из базового размера в 417 рублей, сформированного с учетом оплаты услуг жителями и сельской, и городской местностей, а также дополнительной компенсации до 50 процентов, размер которой рассчитывается индивидуально с учетом фактических расходов в пределах социальной нормы и нормативов потребления, - сообщили в министерстве. - Таким образом, в регионе уже действует механизм, позволяющий компенсировать не менее половины от фактических затрат на оплату коммунальных услуг.

Узнать подробнее о мерах поддержки можно на сайте Центра социальных выплат Пермского края цсв59.рф в разделе «Выплаты и компенсации».