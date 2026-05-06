Приближаться к дрону категорически нельзя

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин. Фото: Пресс-служба ФПП «Цифровая Россия».

Что делать, если вы заметили в воздухе или на земле беспилотный летательный аппарат? Самое главное - сохранять спокойствие, не приближаться к объекту близко и уж тем более не пытаться с ним как-либо взаимодействовать.

О том, как оставаться в безопасности, рассказал депутат Государственной Думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин:

- Обнаружение БПЛА - это ситуация, требующая максимально взвешенного и рационального поведения. Первое, что необходимо сделать, - обеспечить личную безопасность. Отойдите на безопасное расстояние, по возможности - укройтесь в помещении или за капитальными конструкциями и предупредите людей рядом о потенциальной угрозе.

Важно понимать: даже зависший в воздухе или лежащий на земле дрон может представлять опасность. Приближаться к нему категорически нельзя.

Пять правил для вашей безопасности

1. Если беспилотник находится в воздухе и слышно его жужжание, необходимо как можно быстрее найти укрытие. Наиболее безопасные варианты - здания, подземные переходы, паркинги.

На открытой местности стоит использовать любые доступные укрытия: неровности рельефа, канавы, бетонные конструкции. В лесу - укрыться за самым крупным деревом.

2. В случае угрозы взрыва или падения аппарата рекомендуется лечь на землю и закрыть голову руками.

3. Если вы находитесь в здании, не подходите к окнам. Спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Если такой возможности нет, нужно выбрать помещение без окон между несущими стенами - как правило, это ванная комната или коридор - и занять положение на полу.

Пользоваться лифтом в таких ситуациях недопустимо.

4. Если вы находитесь в автомобиле, решение уехать как можно быстрее может быть ошибочным. Современные беспилотники обладают высокой скоростью, поэтому лучшим вариантом будет остановиться, выйти на улицу, найти безопасное место, лечь на землю и закрыть голову.

5. Если беспилотник упал и не сдетонировал, он по-прежнему представляет серьезную угрозу. Категорически запрещено приближаться к нему, прикасаться к корпусу или его элементам - ни руками, ни с помощью предметов.

Нельзя использовать рядом мобильные телефоны, а также подъезжать на автомобиле с включенной навигацией: потенциально это может спровоцировать срабатывание опасных механизмов. Кроме того, элементы дрона могут содержать токсичные или взрывоопасные вещества.

Куда сообщить о БПЛА?

- Второй ключевой шаг - оперативно сообщить о происшествии в экстренные службы, - продолжает Антон Немкин. - Универсальный номер - 112. При звонке важно передать максимально точную информацию: место и время обнаружения, внешний вид беспилотника, характер его движения (завис, летит, упал), а также наличие подозрительных элементов или груза.

Чем подробнее будет описание, тем быстрее и эффективнее смогут среагировать профильные службы.

ВАЖНО

Если объявлен сигнал тревоги, связанный с БПЛА или воздушной угрозой, необходимо строго следовать указаниям служб оповещения. Следует немедленно уйти с открытой местности, избегать скоплений людей и организованно переместиться в укрытие.

Любые попытки самостоятельно сбить, повредить или изучить беспилотник недопустимы!