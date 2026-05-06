«Следующая волна тепла придет лишь к середине мая»: пермские синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю

Майский прогрев атмосферы всегда более интенсивный, чем июньский. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

После затяжного похолодания в Пермь пришла замечательная летняя погода, и пермяки с удовольствием достают футболки, шорты и головные уборы от солнышка. Однако всех волнует вопрос - надолго ли к нам заглянуло летнее тепло?

- Действительно, с начала недели температура воздуха днем стремится к 25 градусам, однако среда станет, к сожалению, самым теплым днем на этой неделе,- объяснила в эфире радио «КП-Пермь» (96,6 FM) начальник отдела метеорологических прогнозов пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова. – Уже во второй половине дня в среду, 6 мая, существует вероятность, что пройдет гроза. Но если вы вышли из дома без зонта, не стоит печалиться – осадки будут кратковременными, и их можно просто будет переждать.

Однако уже с четверга, 7 мая, температурный фон будет существенно ниже: воздух прогреется не выше +17…+19 градусов, зато в пятницу 8 мая вновь будет тепло – до + 20 градусов.

- Но, к сожалению, три предстоящих выходных будут холодными, ветреными и с дождями. 9 мая плюс к пришедшему похолоданию погода будет еще и ветреной. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду с порывами до 22. А к 10 мая ночные температуры могут и вовсе опуститься до ноля градусов и даже до отрицательных значений. Дневной прогрев тоже будет не сильно высокий - до +6…+11 градусов.

Следующая волна тепла с температурами до +20…+25 градусов придет в Прикамье только к следующим выходным - 16-17 мая. Но когда начнет цвести черемуха, вновь придут весенние холода.

- Если говорить об особенностях погоды в последний месяц весны, то из-за того, что в мае мало листвы, а солнце уже высоко и приток солнечной радиации выше, почва, деревья и крыши нагреваются быстрее. Зато при появлении листвы она загораживает проникновение солнечного света и тепла на поверхность. Поэтому майский прогрев всегда более интенсивный, чем июньский. В мае в солнечный день мы легко можем увидеть + 30, тогда как в июне такого стремительного прогрева нужно ждать несколько дней, - объясняет метеоролог.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru