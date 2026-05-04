Пермский скульптор стал одним из создателей памятника Даниле Багрову из «Брата»

2 мая на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму была открыта скульптурная композиция под названием «В чем твоя сила?». Отсыл понятен – в ней воплощен Данила Багров из фильма «Брат». Данила запечатлен в момент, когда он пробивает стену на пути к цели. По задумке авторов, композиция символизирует путь человека, который не боялся разрушать преграды ради поиска истины, напоминая, что главное – не падать духом.

Одним из создателей композиции стал пермский скульптор Рустам Исмагилов.

- Скульптуру Данилы Багрова изготовили и установили всего за полтора месяца. Совместили компьютерное моделирование с ручной скульптурной лепкой. Материал - стеклопластик «под бронзу», - рассказал скульптор.

Рустам Исмагилов известен своими неординарными творениями. Приезжающие в Пермь туристы с удовольствием фотографируются в «Соленых ушах» - памятнике «Пермяк – солены уши», установленном на Компросе. На улице Ленина сидит его «Водопроводчик», в сквере Татищева - Часы обратного отчета. А еще Рустам Исмагилов – автор эскизов к медалям Пермского марафона, созданных по мотивам коми-пермяцкого охотничьего календаря.