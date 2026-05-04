Карамелька, Коврижка и Плюшка остались без мамы

Судьбой брошенных медвежат занимаются в специалисты. Фото: Центр спасения медвежат-сирот ВК.

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области спасают трех медвежьих сестричек из Удмуртии, которые остались сиротами из-за проведения в Кезском районе лесозаготовительных работ. Услышав визг пилы, медведица проснулась и убежала, бросив потомство в берлоге.

Сестрички были крошечные и нуждались в особой заботе, а Центр спасения медвежат-сирот - это единственное место в нашей стране, где выхаживают медвежат бурого медведя, чтобы потом вернуть обратно в природу.

- Дорога предстояла дальняя, специально для переезда сестрам сконструировали прочный транспортировочный ящик с вентиляционными отверстиями. Специалистам, которые перевозили их, дали рекомендации, как содержать и кормить медвежат до момента передачи нам, - рассказали сотрудники центра спасения.

Осмотр показал, что косолапые сиротки, к счастью, не истощены. Они хоть и были маленькими, но при этом двигались довольно активно. Сестричек назвали Карамелька, Коврижка и Плюшка. После того, как в центре им наладили режим питания, девочки начали активно расти и набирать вес.

Малышам удалось наладить режим питания. Фото: Центр спасения медвежат-сирот ВК.

Когда косолапые научились стоять на лапах, их стали приучать к кормлению из мисок, изменился и рацион медвежат - это уже не просто молочная смесь, а жидкая манная каша с добавлением сливок, куриных яиц и витаминов.

Первоначально медвежьих сестричек поместили во временные апартаменты - покрытый соломой просторный короб, в центре которого установлен первый медвежий тренажер. Это конструкция в виде сколоченных в особом порядке тонких березовых стволов. Медвежата цепляются за стволы лапами, пытаясь подтягиваться вверх, а также играют, иногда устраивая друг другу трепку.

Учитывая, что готовят их к самостоятельной жизни в лесу, важно сокращать взаимодействие человека с медвежатами, поэтому наблюдать за жизнью малышей можно при помощи видеоняни. И каждый ролик, опубликованный на официальной странице центра в соцсетях, вызывает массу умильных комментариев: «Детская ясельная группа на арене!», «Пупсики», «Забавные малышки», «Меховые эквилибристы».

Когда малыши немного подрастут, их выпустят в большой лесной вольер, где они будут набираться ума-разума в медвежьей школе, а к осени их вернут обратно в природу.

