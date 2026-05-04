Когда и где пройдет генеральная репетиция Парада Победы к 9 мая 2026 года в Перми

До празднования 81-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне осталось две недели. Традиционно главным праздничным событием в Перми 9 мая 2026 года станет торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники. Шествие состоится на Октябрьской площади.

Первые тренировки торжественных маршей уже начались. Пока они проходят на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Офицеры, курсанты, кинологи, кадеты и суворовцы отрабатывают строевой шаг и построение. Узнали, когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы к 9 мая 2026 года в Перми и где ее можно посмотреть.

Репетиции праздничного Парада Победы на месте предстоящего события запланированы на начало мая. Первая тренировка шествия на Октябрьской площади в центре города пройдет 3 мая.

Генеральную репетицию Парада Победы к 9 мая 2026 года в центре Перми можно будет посмотреть вечером 7 мая. Во время тренировки организаторам, участникам и режиссерам предстоит добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники.

Всего в праздничном Параде Победы примут участие более 20 пеших колонн и военной техники. На Октябрьскую площадь выйдет техника, как современная, стоящая на вооружении в данный момент, так и техника военных лет. Кроме того, репетиции будут проходить вместе с артистами, которые задействованы в театрализованном прологе перед прохождением войск.

Какие улицы перекроют во время генеральной репетиции Парада Победы 7 мая 2026 года в Перми

Во время генеральной репетиции Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона в центре Перми перекроют для движения транспорта часть дорог. Ограничение будет действовать 7 мая с 19.00 до 23.00. Как рассказали в городской администрации, в этот период времени закроют следующие участки улиц:

– нечетную сторону Комсомольского проспекта от Ленина до Монастырская (без остановки движения по улицам Петропавловская и Советская);

– четную и нечетную стороны Комсомольского проспекта между Ленина и Пушкина (в период с 19:00 до 20:00 без остановки движения по улицам Екатерининская и Луначарского).

С 20:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам Екатерининская, Луначарского и Пушкина на участках от Куйбышева до Газеты «Звезда».

Как будут ходить автобусы во время генеральной репетиции Парада Победы 7 мая 2026 года в Перми

В департаменте транспорта Перми пояснили, что в связи с перекрытиями 7 мая с 19.00 до 23.00 часть автобусных маршрутов изменит свой путь. Автобусы №10, №14 и №33 будут следовать в объезд по улицам Ленина и Сибирская.

Автобусы №52 и №60 в направлении улицы Ленина поедут по улицам Пушкина и Попова, в направлении Комсомольского проспекта — по улицам Попова, Пушкина, Куйбышева и Революции.

Автобус №81 в направлении улицы Ленина будет курсировать по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининская и Крисанова. В направлении Комсомольского проспекта — по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Куйбышева и Революции.

Автобусы №7 и №41 будут укорочены до остановки «Улица Попова». Маршрут №51 проследует по улицам Сибирской и Революции.

Маршрут №50 в направлении микрорайона Парковый поедет по улицам Пушкина и Куйбышева до Ленина, в направлении микрорайона Крохалева — по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина и Революции до Комсомольского проспекта.

Также со 2 по 11 мая на Октябрьской площади будет перенесен остановочный пункт «ПНИПУ» для монтажа сцены. Автобусы маршрутов №7 и №41 будут останавливаться на Комсомольском проспекте в крайней правой полосе проезжей части в направлении Комсомольской площади.