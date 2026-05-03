В середине следующей недели в Перми будет +25 градусов

Первая половина предстоящей недели в Пермском крае будет очень теплой, но уже в середине недели погода начнет постепенно портиться. Подробнее о том, какую температуру мы увидим и будут ли осадки, рассказал "КП-Пермь" ученый ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Первая половина недели будет очень теплой. В южной и центральной части края переменная облачность без осадков, на севере и северо-западе вечером первые ливни с грозами. Температура воздуха в ночь на понедельник еще -1…+4 С, в Перми +1…+3 С. Днем потеплеет до +15…+20 С, в Перми +18...+20 С.

Во вторник днем наступит постепенное потепление. Ночью еще будет прохладной, по краю +4…+9 С, на севере до +2 С, в Перми +6...+8 С. А днем потеплеет до +19…+24 С, в Перми +21…+23 С. На севере края снова возможны ливневые дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

В среду ожидается пик потепления. К вечеру к северным районам края подойдет холодный фронт. Ночью уже теплая +8…+13 С, в Перми +10...+12 С. Днем потеплеет до +20...+25 С, в Перми до +23…+25 С. Вечером на севере края возможны первые в году сильные грозы.

Тепло, по мнению ученого, на долго не задержится. Четверг станет крайним солнечным и теплым днем на неделе. Ночью +11...+13 и днем до +22...+24. В четверг холодный фронт будет проходить через Пермь, также с грозами, но уже не с такими сильными, как на севере края в среду.

Относительно пятницы пока есть неопределенность, так как на севере края уже похолодает до +10...+15, а на юге еще тепло задержится, Там температура воздуха будет доходить до +20...+22.

В конце недели ожидается смещение умеренно-холодного антициклона с северо-запада. Ожидаются заморозки в ночные часы до 0..-2, а днем +10..+15. Осадков не предвидится.

