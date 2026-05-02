Четвертый год уничтожает наши деревья: в Минприроды рассказали, как в Пермском крае борятся с уссурийским полиграфом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Почти 4 года в Пермском крае орудует уссурийский полиграф — один из видов жуков-короедов. За это время он уничтожил десятки, если не сотни тысяч деревьев и столько же зараженных им деревьев пришлось вырубить. Почему рубка - единственный эффективный способ борьбы с вредителем, сколько деревьев срубят в этом году и где, мы узнали в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
На сегодняшнйи день из-за уссурийского полиграфа Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в нашем регионе установили 61 фитосанитарную зону общей площадью 2,1 миллиона гектаров в 31 муниципалитетах. С начала году на территориях Добрянского, Осинского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Чусовского лесничеств объем вырубленной зараженной древесины составил 259,9 га. До конца года предстоит вырубить 435,39 гектаров. Кроме этого ведется рубка единичных аварийных деревьев.
- Как показывает опыт отдельных регионов, единственным эффективным методом регуляции численности вредителя является рубка свежезаселенных деревьев, - отвечают на запрос КП-Пермь в Минприроды. - Рубка должна проводиться до начала вылета вредителя, в то время как вредитель находится под корой (осенне-зимний период). Кроме рубки свежезаселённых деревьев, так же есть химические меры борьбы с уссурийским полиграфом, такие как инъектирование и применение опрыскиваний зараженных деревьев. В настоящее время прошёл регистрацию в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов» и разрешён к применению в лесах эффективный против стволовых вредителей, в том числе короеда-типографа, шестизубчатого короеда и уссурийского полиграфа препарат Клипер, его применяют методом опрыскивания зараженных деревьев. На своем приусадебном участке, для единичных деревьев возможно так же применение системного инсектицида Абасола, методом инъекций.
Впервые уссурийского полиграфа в Прикамье обнаружили в июле 2022 года. Сначала он захватил леса в Пермском и Добрянском округах, а затем и другие территории. Так, к концу 2022 года было установлено девять карантинных фитосанитарных зон площадью свыше 9,4 тыс. га. В 2023 году в регионе появилось 26 новых карантинных зон, а в 2024-м – еще 20. Площадь ранее установленных зон была расширена до 858 тыс. га.
Уссурийский полиграф – один из видов жуков-короедов. Он атакует здоровые пихты, прогрызая кору и откладывая под ней личинки. Вместе с этим там начинает распространяться фитопатогенный грибок. Такое дерево обречено. Окраска хвои рыжеет, деревья засыхают и погибают. Сперва вредитель размножается в ослабленных деревьях, постепенно переходя на здоровые.
Численность жуков на одном зараженном дереве может исчисляться до 60 тысяч особей. В зависимости от возраста дерево погибает в течение 1-4 лет после заселения полиграфом. Зимовать под корой могут все стадии насекомого, все они переносят низкие температуры.
