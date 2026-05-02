Четвертый год уничтожает наши деревья: в Минприроды рассказали, как в Пермском крае борятся с уссурийским полиграфом

Почти 4 года в Пермском крае орудует уссурийский полиграф — один из видов жуков-короедов. За это время он уничтожил десятки, если не сотни тысяч деревьев и столько же зараженных им деревьев пришлось вырубить. Почему рубка - единственный эффективный способ борьбы с вредителем, сколько деревьев срубят в этом году и где, мы узнали в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Санитарная зона - больше 2 миллионов гектаров

На сегодняшнйи день из-за уссурийского полиграфа Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в нашем регионе установили 61 фитосанитарную зону общей площадью 2,1 миллиона гектаров в 31 муниципалитетах. С начала году на территориях Добрянского, Осинского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Чусовского лесничеств объем вырубленной зараженной древесины составил 259,9 га. До конца года предстоит вырубить 435,39 гектаров. Кроме этого ведется рубка единичных аварийных деревьев.

- Как показывает опыт отдельных регионов, единственным эффективным методом регуляции численности вредителя является рубка свежезаселенных деревьев, - отвечают на запрос КП-Пермь в Минприроды. - Рубка должна проводиться до начала вылета вредителя, в то время как вредитель находится под корой (осенне-зимний период). Кроме рубки свежезаселённых деревьев, так же есть химические меры борьбы с уссурийским полиграфом, такие как инъектирование и применение опрыскиваний зараженных деревьев. В настоящее время прошёл регистрацию в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов» и разрешён к применению в лесах эффективный против стволовых вредителей, в том числе короеда-типографа, шестизубчатого короеда и уссурийского полиграфа препарат Клипер, его применяют методом опрыскивания зараженных деревьев. На своем приусадебном участке, для единичных деревьев возможно так же применение системного инсектицида Абасола, методом инъекций.

Орудует четвертый год

Впервые уссурийского полиграфа в Прикамье обнаружили в июле 2022 года. Сначала он захватил леса в Пермском и Добрянском округах, а затем и другие территории. Так, к концу 2022 года было установлено девять карантинных фитосанитарных зон площадью свыше 9,4 тыс. га. В 2023 году в регионе появилось 26 новых карантинных зон, а в 2024-м – еще 20. Площадь ранее установленных зон была расширена до 858 тыс. га.

Уссурийский полиграф – один из видов жуков-короедов. Он атакует здоровые пихты, прогрызая кору и откладывая под ней личинки. Вместе с этим там начинает распространяться фитопатогенный грибок. Такое дерево обречено. Окраска хвои рыжеет, деревья засыхают и погибают. Сперва вредитель размножается в ослабленных деревьях, постепенно переходя на здоровые.

Численность жуков на одном зараженном дереве может исчисляться до 60 тысяч особей. В зависимости от возраста дерево погибает в течение 1-4 лет после заселения полиграфом. Зимовать под корой могут все стадии насекомого, все они переносят низкие температуры.

