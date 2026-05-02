Перекрытие дорог в Перми на 9 мая: Полный список участков улиц

В Перми для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 9 мая праздничных мероприятий ко Дню Победы введут временное ограничения движения транспорта. По распоряжению краевого Минтранса, ограничения начнут действовать при подготовке и проведении праздничных мероприятий в центре города.

Прекращение движения в Перми при монтаже и демонтаже сценических конструкций

Временное прекращение движения в Перми введут на время проведения работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции введут на период с 06:00 1 мая до 23:59 11 мая 2026 года. Ограничения движения действуют на Комсомольском пр. от ул. Екатерининской до ул. Луначарского (Октябрьской площади) по нечетной стороне (проезд вдоль здания Комсомольский пр., 29).

Прекращение движения в Перми на время репетиций прохождения войск Пермского гарнизона

В Перми на время проведения репетиций на Октябрьской площади торжественного прохождения войск Пермского гарнизона временно прекратят движение всех видов транспорта.

С 08:00 до 14:00 часов 3 мая 2026 года:

– Комсомольскому пр. (четная сторона) на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской (без остановки движения по ул. Петропавловской и ул. Советской);

– Комсомольскому пр. (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина;

– ул. Екатерининской на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Луначарского на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пушкина на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда».

С 19:00 до 23:00 часов 7 мая 2026 года:

– Комсомольскому пр. (четная сторона) на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской (без остановки движения по ул. Петропавловской, ул. Советской);

- Комсомольскому пр. (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Ленина до ул. Пушкина (в период с 19:00 до 20:00 без остановки движения по ул. Екатерининской и ул. Луначарского).

С 20:00 до 23:00 часов 7 мая 2026 года:

– ул. Екатерининской на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Луначарского на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда».

В Перми начнет действовать временная приостановка движения всех видов транспортных средств также будет действовать во время движения колонн участников репетиции парада на улицах Ленина, Куйбышева и Пушкина.

Прекращение движения транспорта в Перми 9 мая на День Победы

В Перми на День Победы 9 мая во время подготовки и торжественного прохождения войск Пермского гарнизона, проведения общественной акции «Бессмертный Полк» и культурно-массовых мероприятий временно прекратят движение всех видов транспорта.

С 20:00 08 мая до 15:00 9 мая 2026 года:

- на Комсомольском пр. от ул. Екатерининской до ул. Луначарского (Октябрьской площади) по нечетной и нечетной сторонам;

С 20:00 часов 8 мая до 05:00 9 мая 2026 г. без остановки движения по ул. Екатерининской и ул. Луначарского.

С 05:00 до 23:00 9 мая 2026 года:

– ул. Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова;

– ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

С 05:00 до 15:00 09 мая 2026 года:

– ул. Куйбышева на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

– Комсомольскому пр. (четная сторона) на участке от ул. Петропавловской до ул. Монастырской (без остановки движения по ул. Советской);

– Комсомольскому пр. (четная и нечетная стороны) на участке от ул. Петропавловской до ул. Революции;

– ул. Ленина на участке от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пермской на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Екатерининская на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Луначарского на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пушкина на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Краснова на участке от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда».

На ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской и Комсомольском пр. (четная сторона) от ул. Тимирязева до ул. Революции: с 05:00 до 13:30 9 мая 2026 года – для всех видов транспортных средств, с 08:00 до 13:30 9 мая 2026 года – общественного транспорта.

С 10:00 до 13:00 9 мая 2026 года:

– ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

Запрет остановки и стоянки транспорта на время подготовки и проведения Дня Победы в Перми

В Перми временно запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств на время подготовки и проведения Дна победы в Перми.

С 19:00 30 апреля до 23:59 11 мая 2026 года:

– Комсомольскому пр. от ул. Екатерининской до ул. Луначарского (Октябрьской площади) по четной и нечетной сторонам.

С 10:00 2 мая до 15:00 часов 9 мая 2026 года:

– Комсомольскому проспекту (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Монастырской;

– Комсомольскому проспекту (четная и нечетная стороны) от ул. Ленина до ул. Пушкина.

С 18:00 8 мая до 15:00 9 мая 2026 года:

– ул. Куйбышева на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

– Комсомольскому проспекту (нечетная сторона) на участке от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

– Комсомольскому проспекту (четная сторона) на участке от ул. Тимирязева до ул. Пушкина;

– Комсомольскому проспекту (нечетная сторона) на участке от ул. Пушкина до ул. Революции;

– ул. Ленина на участке от ул. Попова до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пермская на участке от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Екатерининская на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Луначарского на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Пушкина на участке от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Краснова на участке от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;

– ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской.

С 18:00 8 мая до 23:00 9 мая 2026 года:

– ул. Ленина на участке от ул. Крисанова до ул. Попова;

– ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пермской.

С 18:00 8 мая до 23:59 9 мая 2026 года:

– ул. Окулова от ул. Попова до Комсомольского пр.

Прекращение движения транспорта на время проведения фейерверка на День Победы в Перми

В Перми на время проведения фейерверка 9 мая 2026 года на День Победы в Перми временно прекратят движение всех видов транспортных средств с 22:30 до 23:30 на ул. Попова от ул. Окулова до ул. Борцов Революции – Коммунальный мост через реку Каму.

При осложнении дорожной обстановки, связанной с массовым движением пешеходов, временно прекратят движение транспорта с 16:00 до 24:00 на улицах Попова, Монастырской, Осинской и Окулова.