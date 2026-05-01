В Пермском крае провели акцию «Край промышленный – край сильный»

На фото – лишь часть участников акции «Край промышленный – край сильный», организованной при поддержке «Единой России». Фото: пресс-служба "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ".

Пермский край был и остается опорным промышленным регионом страны. Поэтому Первомай для жителей региона особый праздник, знак глубокого уважения к труду, людям и производству.

Несмотря на вынужденную отмену массовых мероприятий в целях безопасности ко Дню труда и в честь Года пермской промышленности в регионе прошла акция «Край промышленный – край сильный», которую поддержала партия «Единая Россия». К ней присоединились предприятия, профсоюзы, колледжи и училища, чтобы еще раз подтвердить, что мы едины и готовы уверенно отвечать на любые вызовы времени.

Акция «Край промышленный – край сильный»

Главная идея акции – напомнить, что промышленность региона не просто сохраняет позиции, а уверенно развивается. В такое время особенно важно быть вместе, объединяться вокруг общего дела и поддерживать друг друга.

Акцию поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поздравил всех с праздником труда и подчеркнул, что во все времена, когда было непросто, наш регион не отступал перед трудностями.

- И сегодня, когда враг снова пытается нас сломить, мы отвечаем так, как умеем – трудом, сплоченностью, ответственностью друг за друга. Первомай для жителей Пермского края всегда был праздником тех, которые привык не словами, а делом доказывать свою позицию. В этом и есть наш характер – сильный, надежный, пермский! – отметил глава региона.

Пермский край по праву считается одним из сильнейших промышленных регионов страны. Здесь создают продукцию, востребованную в России и за её пределами – титан, удобрения, кабели, оборудование для энергетики и нефтехимии. Регион богат промышленными предприятиями с вековой историей, поэтому именно здесь сформировано большое количество трудовых династий – семей, где работа на производстве становится делом нескольких поколений.

За этими результатами стоят сотни тысяч людей – рабочие, инженеры, конструкторы, ученые. Именно их труд формирует промышленную мощь региона и обеспечивает его устойчивое развитие.

Фото: пресс-служба "Протон"

Сегодня предприятия расширяют линейки продукции, осваивают новые рынки и выстраивают внутренние цепочки поставок. В промышленности развивается система кооперации: в ней участвуют 608 предприятий и 53 российских и зарубежных холдинга.

2025 и 2026 годы стали юбилейными для ряда крупных производств, и их успехи дают новый импульс экономике края.

Поддержка промышленности в регионе носит системный характер. Каждый год расширяются меры поддержки. В новой Народной программе партии «Единая Россия», формируемой на основе предложений жителей, будет отдельный раздел, посвящённый развитию промышленности и инновациям.

Пермский край сохраняет традиции, вместе преодолевает трудности и уверенно движется вперёд.