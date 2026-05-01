Расплакалась на сцене: 19-летняя пермячка выступила в финале шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия»

Фото: Телеканал «Россия»

На телеканале «Россия» завершилось шоу с участием людей с невероятными способностями. В финал шоу «Удивительные люди» по итогам отборочных туров вышли 8 участников из России, Китая и Индии. В числе уникумов – 19-летняя пермячка Екатерина Лунегова.

Девушка - дочь известных в Перми артистов оригинального жанра Алексея и Виктории Лунеговых. В прошлом году Катя побила рекорд Гиннесса по лимбо среди женщин. Она прошла под планкой, установленной на высоте 20 сантиметров и 1 миллиметра от пола, не касаясь земли руками или телом. Предыдущий рекорд принадлежал американке Шемике Кэмпбелл и составлял 21,59 см. Рекорд Екатерины Лунеговой был признан Международной Книгой рекордов INTERRECORD и внесен в официальный Реестр рекордов России.

В финале шоу «Удивительные люди» Екатерина прошла, также не касаясь пола руками и телом, сначала под мотоциклом, вписавшись в просвет высотой 24 сантиметра, затем под горящей планкой, установленной на высоте 40 сантиметров. А в завершении – под днищем автомобиля с просветом 23 сантиметра и длиной 1 метр 95 сантиметров.

- Какая легкость! – восхищенно воскликнули эксперты шоу.

А когда Катя, пройдя все препятствия, от облегчения расплакалась прямо на сцене, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, входящая в число экспертов, успокоила ее:

- Мы гордимся тобой!

Как рассказала Катя, лимбо она занимается с детства, с 8 лет. Причем, обучалась этому виду спорта самостоятельно.

К сожалению, победить в шоу «Удивительные люди» Екатерине не удалось. Зрительское голосование определило победителем 11-летнего Ратмира Гончара из Махачкалы, который за 3 минуты прошел сложнейшую полосу препятствий на руках. Он отжимался на гвоздях, перепрыгивал на руках через преграды, проходил по мостикам на высоте, удерживая ногами мяч, и запрыгивал на возвышение.

Но, как отметили эксперты, уже само попадание в финал – победа для каждого участника.