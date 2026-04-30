Несмотря на рост популярности внутреннего туризма, в 2026 году зарубежные направления также остаются востребованными. Для жителей Перми многие заграничные курорты ближе, чем кажутся: чтобы туда попасть, не нужно лететь с пересадками через Москву или другие крупные города. Пермский аэропорт каждое лето запускает прямые рейсы в Египет, Турцию, Армению, Азербайджан и другие страны. В этом году появятся и несколько новых направлений. Собрали для вас подборку из 5 популярных зарубежных курортов, куда можно будет улететь прямым рейсом из Перми в июне - августе 2026 года.

1. Баку, Азербайджан

Рейсы (авиакомпания «ИрАэро»):

С 4 апреля по 24 октября - каждую субботу в 19:05, время в пути - 3 часа.

С 3 июня по 15 июля - каждую среду в 23:10, время в пути - 2 часа 50 минут.

22 июля, в среду, в 23:10, время в пути - 2 часа 50 минут.

С 29 июля по 21 октября - каждую среду в 23:10, время в пути - 2 часа 50 минут.

Стоимость билетов: от 23 960 рублей.

Виза: не нужна

Что посмотреть: в Баку можно увидеть красивые памятники архитектуры - дворец Ширваншахов и Девичью башню, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На побережье есть чайные плантации и пляжи с чёрным вулканическим песком, а в горах - фруктовые сады, живописные озера и термальные источники.

2. Ереван, Армения

Рейсы (авиакомпания «ШИРАК АВИА»):

С 3 мая по 18 октября - каждое воскресенье в 18:00, время в пути - 3 часа 5 минут.

С 6 мая по 14 октября - каждую среду в 20:10, время в пути - 3 часа 20 минут.

Стоимость билетов: от 15 918 рублей

Виза: не нужна

Что посмотреть: в Армении много старинных церквей и монастырей, возраст некоторых из них больше тысячи лет. Они выглядят очень живописно на фоне горных склонов, ущелий и водопадов. Кроме природы и архитектуры туристов привлекают национальная кухня и экскурсии с дегустациями на винных и коньячных заводах.

3. Шарм-эль-Шейх, Египет

Рейсы (авиакомпания Nordwind):

С 3 мая по 18 октября - каждое воскресенье.

11 июня, четверг.

3, 14 и 25 июля.

5, 16 и 27 августа.

Стоимость билетов: от 66 113 рублей

Хургада, Египет

Рейсы (авиакомпания «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз»):

6 и 11 июня.

С 13 по 20 июня - каждую субботу.

С 27 июня по 19 сентября - каждую субботу.

С 30 июня по 20 сентября - каждый вторник.

(время вылета и продолжительность пути уточняйте на сайте пермского аэропорта)

Виза: нужна

Что посмотреть: главные достопримечательности Египта - Каирский музей и знаменитые пирамиды Гизы. Кроме того, здесь можно заняться дайвингом и полюбоваться коралловыми рифами в Красном море.

4. Анталья, Турция

Рейсы:

С 25 апреля по 25 октября - ежедневно в 00:30, время в пути - 4 часа 10 минут, авиакомпания Southwind Airlines.

С 30 апреля по 25 октября - по четвергам и воскресеньям в 2:20, время в пути - 4 часа 10 минут, авиакомпания Azur Air.

Стоимость билетов: от 24 001 рубля

Виза: без визы до 30 дней

Что посмотреть: в Турцию едут в основном ради пляжного отдыха по системе «всё включено». Однако здесь много интересного и за пределами отеля: рафтинг на горных реках, воздушные шары в Каппадокии и уличные коты в Стамбуле.

5. Наманган, Узбекистан

Рейсы (авиакомпания Uzbekistan Airways)

С 29 марта по 18 октября - каждое воскресенье в 15:00, время в пути - 3 часа 30 минут.

Стоимость билетов: от 15 331 рубля

Ташкент, Узбекистан

Рейсы (авиакомпания «ЮВТ Аэро»)

С 5 июня по 23 октября - каждую пятницу в 14:00, время в пути - 3 часа.

Стоимость билетов: от 20 451 рубля

Виза: не нужна

Что посмотреть: в Узбекистане туристы обычно посещают Самарканд, чтобы увидеть красивейший архитектурный ансамбль XV века - мечети и мавзолеи времен Тамерлана, роскошью фасадов и внутреннего убранства напоминающие сказочные дворцы. Любителям национальной кухни стоит побывать в Ташкенте. Там неподалеку от телебашни работает «Центр плова» - традиционное блюдо готовят в огромных чугунных казанах. Страна предлагает и пляжный отдых на берегах озера Чарвак.

6) Минск, Беларусь

Рейсы (авиакомпания Red Wings)

С 8 мая по 25 сентября - каждую пятницу в 4:40, время в пути - 2 часа 35 минут.

С 1 июня по 28 сентября - каждый понедельник в 3:45, время в пути - 2 часа 35 минут.

Стоимость билетов: от 12 019 рублей

Виза: не нужна

Что посмотреть: в Минске можно полюбоваться старинной архитектурой Троицкого предместья и попробовать национальную кухню в уютных ресторанчиках. За пределами столицы стоит посетить Несвижский замок, мемориальный комплекс в Брестской крепости и Налибокскую пущу, где водятся зубры.

7) Батуми, Грузия

Рейсы (авиакомпания Red Wings)

Со 2 июня по 20 октября - каждый вторник в 3:20, время в пути - 3 часа.

Стоимость билетов: от 18 215 рублей

Виза: не нужна

Что посмотреть: Грузия славится древними монастырями, затерянными среди величественных гор. Например, монастырь Джвари, описанный М. Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри», включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Образец более современной архитектуры - Арка дружбы народов на Крестовом перевале. Попробовать местную кухню можно в кафе и ресторанах Тбилиси, Батуми и других городов, а продегустировать грузинские вина - на экскурсии по винодельне в Кахетии.

КСТАТИ

Если вы не хотите ждать до лета, можно отправиться на отдых уже сейчас, весной. В мае, кроме всех вышеперечисленных направлений, доступны прямые рейсы из Перми в Беларусь, Вьетнам и Таиланд.

