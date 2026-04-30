Обещают бесплатный круиз: мошенники придумали очередной способ обмана пермяков

Перед началом туристического сезона мошенники придумали новый способ обмана. В Перми уже регистрируют случаи, когда преступники отправляют сообщения от лица известных компаний - «Кама-Трэвел» и «Речной трамвайчик» - о том, что человек выиграл речную прогулку или круиз.

В компании «Кама-Трэвел» настоятельно просят не реагировать на подобные уловки, не переходить по предлагаемым ссылкам и ни в коем случае не переводить деньги.

- Если вы все-таки стали жертвой мошенников, напишите нам, – советуют в круизной компании.

О том, как уберечь от мошенников свои нервы и деньги, рассказал депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин:

- Активизация мошенников в преддверии речной навигации, к сожалению, уже устойчивая сезонная тенденция, когда злоумышленники используют повышенный интерес граждан к отдыху и путешествиям. В данном случае мы видим классическую схему социальной инженерии: атака ведётся от имени узнаваемых региональных брендов, что существенно повышает уровень доверия и снижает критичность восприятия у людей. Особую тревогу вызывает то, что мошенники работают через персональные сообщения, создавая эффект «индивидуального предложения» или выигрыша.

По словам парламентария, это один из наиболее эффективных инструментов вовлечения, особенно когда речь идёт о бесплатных услугах или призах.

- Здесь важно понимать: ни одна добросовестная компания не будет запрашивать оплату за «выигрыш» или требовать срочных действий через неофициальные каналы коммуникации. Любая подобная активность должна сразу вызывать сомнение.

ВАЖНО

СОХРАНЯЙТЕ ЦИФРОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Что делать, если и вас атакуют подобными сообщениями:

1.Проверяйте информацию только через официальные сайты и аккаунты компаний.

2.Не переходите по сомнительным ссылкам и не передавайте персональные данные третьим лицам.

3.Оперативно проинформируйте правоохранительные органы и сами компании о подобных случаях. Это позволяет быстрее блокировать мошеннические схемы.

- Со своей стороны мы продолжим работу по совершенствованию механизмов защиты граждан в цифровой среде, включая усиление ответственности за подобные преступления и развитие инструментов их оперативного выявления, - отметил Антон Немкин.