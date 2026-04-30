Атаку вражеских БПЛА прокомментировал глава региона Дмитрий Махонин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Пермь второй день атакуют вражеские беспилотники. В этом материале рассказываем все, что известно об атаке к этому часу.

Атака беспилотников на Пермь сегодня, 30 апреля, 2026: последние новости

Сегодняшнее утро, 30 апреля, началось с введения режима беспилотной опасности, а позже ввели и режим "ковер". В городе завыли сирены, пермяки стали публиковать фото большого клуба белого дыма, по форме похожего на гриб. Судя по опубликованным в соцсетях фото, этот гриб возвышался над промзоной, куда вчера ударил вражеский беспилотник. Поэтому многие не могли понять, произошла ли очередная атака или же этот гриб - последствия ликвидации вчерашнего пожара. Но когда один за другим стали появляться фото очередного пролета над пермским небом вражеских БПЛА, стало ясно - Пермь вновь атакуют.

Кроме этого, пермяки были встревожены сообщениями из громкоговорителей об угрозе химической опасности. Но в краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что паниковать не нужно.

- С целью проверки работоспособности системы оповещения на ряде предприятий Перми была включена локальная система "Химическая опасность". Реальной угрозы химической опасности нет, - рассказали "КП-Пермь" в Минтербезе.

Атака беспилотников на Пермь сегодня, 30 апреля, 2026: что произошло

В 11.40 официально об атаке вражеских БПЛА сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

- Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим «Беспилотной опасности» и «Ковер».Обращаю внимание, что публикации фото и видео последствий прилета БПЛА запрещены. Вы помогаете врагу, размещая такую информацию в сети, - сообщил глава региона.

Позже в Минтербезе добавят, что вблизи города сбили несколько вражеских БПЛА. - Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу, - сообщили в Минтербезе.

Есть ли в воздухе в Перми вредные вещества

В Роспотребнадзоре сообщили, что после вчерашнего пожара из-за атаки вражеских БПЛА постоянно ведется мониторинг качества атмосферного воздуха. .

- Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по факту пожара на промышленном объекте, начавшегося 29 апреля, ведет замеры проб воздуха на содержание загрязняющих веществ, специфических для возгорания. Работа ведется при взаимодействии с ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ситуация находится на контроле Управления. Превышений нормативов нет, - рассказали "КП-Пермь" в надзорном ведомстве.

Отмена занятий в Перми 30 апреля

В Пермском государственном университете и РЭУ имени Плеханова отменили занятия.

- Пермский университет принял решение об отмене учебных занятий на сегодня. Работа сотрудников переведена в дистанционный режим, - говорится в официальной группе вуза ВКонтакте.

Такое же сообщение появилось в группе вуза имени Плеханова.

Детей из школ не эвакуируют, но в связи с беспокойством родителей краевой Минобр выступил с заявлением.

При объявлении опасности БПЛА или ракетной опасности важно понимать:

- Ваши дети в безопасности при нахождении в образовательном учреждении.

- Педагоги действуют по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность.

- При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в коридоры, спортзалы (так называемые «слепые зоны»), размещают на первых этажах.

- Сохраняйте спокойствие, необходимости забирать детей нет.

Как ездят автобусы и трамваи 30 апреля в Перми

В 12.28 в Дептрансе сообщили, что трамвай №2 и автобус №62 временно меняют движение.

- Трамвай №2 не обслуживается, автобус №62 укорачивается с разворотом на Гамовском тракте, работа осуществляется вне планового расписания. О восстановлении движения сообщим дополнительно, - говорят в Дептрансе. В 13.07 в Дептрансе написали, что восстановили движение. В 13.27 режим беспилотной опасности сняли

