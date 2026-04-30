Оформить разрешение на сделку пермяки теперь могут быстрее в несколько раз

Региональный центр оптимизации Пермского края ускорил получение 25 государственных услуг.

Жителям Пермского края, чтобы получить необходимые документы и справки или воспользоваться льготами, уже давно не требуется обивать пороги в разных учреждениях и сидеть в очередях. Благодаря Центру оптимизации госуслуг, созданному в апреле 2023 года на базе Пермского краевого МФЦ, пермяки избавлены от лишних визитов в ведомства, а сроки оказания услуги сократились в разы.

Например¸ оформление разрешения от органов опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних через МФЦ, стало быстрее вдвое. Теперь на это требуется не месяц, а всего 12 дней. При этом готовые документы выдают непосредственно в филиалах МФЦ, и жителям края не нужно повторно обращаться в органы опеки.

Аналогичное сокращение сроков коснулось услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семьи». Если ранее оформление занимало до 10 рабочих дней, то теперь – всего один рабочий день. А в перспективе планируется внедрить автоматическое назначение выплат - без подачи заявления.

Не случайно проект Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг по упрощению получения разрешений на сделки с имуществом несовершеннолетних, вошел в тройку лучших клиентоцентричных практик России.

- Мы детально анализируем каждый этап предоставления услуги, выявляем «узкие места» - лишние согласования, дополнительные посещения ведомств, проблемы коммуникации между ведомствами - и стремимся их устранить. В результате получаем более совершенный процесс и успешно внедряем его, - рассказала Анастасия Лялякина, руководитель Центра оптимизации.

Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, создание центра стало частью масштабного проекта по переходу к предоставлению большинства госуслуг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без личного присутствия граждан.

- За три года Центр кардинально трансформировал подход к предоставлению 25 социально значимых услуг. Благодаря проведенной оптимизации, жители Пермского края теперь освобождены от необходимости многократных визитов в ведомства, перечень требуемых документов существенно сокращен, а сроки оказания услуг уменьшились в разы, - рассказал Петр Шиловских.

Сейчас Центр оптимизации работает над повышением доступности мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Теперь на предоставление бесплатных земельных участков, единовременные и ежемесячные денежные выплаты, компенсации за жилищно-коммунальные услуги, реабилитации в центрах социально-психологической реабилитации и других мер поддержки можно подать единое заявление. И этот список все расширяется.

Цифровизация госуслуг осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей». Напомним, до 2030 года в стране 95 процентов госуслуг должны быть переведены в электронный вид. На сегодняшний день в Прикамье 60 процентов всех региональных и муниципальных услуг уже доступны для получения в электронном виде.