В минувшее воскресенье, 26 апреля, в спорткомплексе имени Сухарева открылся Чемпионат ФСИН России по самбо и боевому самбо. В наш город съехались 300 сильнейших сотрудников-спортсменов со всей страны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин, министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, замначальника УРЛС ФСИН России Дмитрий Дмитриев, старший инспектор по особым поручениям отдела профессиональной, служебной и физической подготовки УРЛС ФСИН России Надежда Шемякина и многие другие.

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, Леонид Мустайкин поблагодарил за организацию Чемпионата краевое Минспорта и краевую федерацию самбо, участников и тренеров за активную подготовку и отметил, что среди спортсменов присутствуют 10 заслуженных мастеров спорта, 10 мастеров спорта международного класса и 110 мастеров спорта России.

- Для нас большая честь принимать вас, участников Чемпионата ФСИН России по самбо и боевому самбо. Этот турнир - не просто соревнование, а школа дисциплины, взаимоуважения и командного духа. Самбо, как и любые другие единоборства, помогает развивать силу воли, точность действий и умение держать удар. Все т е качества, которые необходимы в нашей службе и в повседневной жизни. Пусть каждый поединок станет шагом к мастерству, а каждый соперник – учителем, который способствует личностному развитию, - сказал Леонид Мустайкин.

Леонид Мустайкин выступает с приветственным словом.

- Чтобы вы понимали, насколько этот Чемпионат знаковый и масштабный, отмечу, что среди участников есть обладатели Кубка мира и призеры Кубка мира 2026 года, - говорит старший инспектор по особым поручениям отдела профессиональной, служебной и физической подготовки УРЛС ФСИН России Надежда Шемякина. – Кроме того, этот Чемпионат не просто отбор на Чемпионат России, это отбор в сборную команду ФСИН, которая будет представлять нашу страну на одном из самых масштабных турниров в мире самбо - «Кубке президента России», а также на международных соревнованиях.

Поединок девушек

Одним из зрелищных поединков стал противостояние капитана внутренней службу, сотрудника пермского спецназа "Медведь" Виталия Боева. Он бился при температуре 38 и, можно сказать, со свежей травмой.

Поединок Виталия Боева

Но одержал волевую победу.

Мы поговорили с ним после поединка.

Виталий Боев рассказал о себе, о своей победе и о соревнованиях в целом

