Пермяков приглашают на бесплатные мастер-классы по живописи

Фото: Студия рисования Draw&Go

Вы в глубине души всегда считали себя художником и мечтали научиться рисовать? Такая возможность появилась. С 14 по 24 мая в арт-резиденции МаксАрт состоится серия бесплатных мастер-классов по живописи от московской студии «Рисуй и готово» (Draw&Go) (6+). Принять участие в них может любой желающий, вне зависимости от уровня подготовки.

Занятия проведут опытные преподаватели, выпускники ведущих художественных вузов России.

В течение 10 дней команда художников проведет 28 мастер-классов по различным техникам: акриловой и акварельной живописи, пастели, работе с маркерами и жидкому акрилу (флюид-арту). Также в программе представлено новое направление — создание объемных поп-ап иллюстраций.

17 мая состоится интенсивный курс для преподавателей живописи. Участники познакомятся с современными техниками, включая объемную иллюстрацию, пастель и акриловую живопись, а также получат сертификаты, методические материалы и профессиональные художественные наборы.

Завершением проекта станет выставка работ участников, которая пройдет 24 мая. Победители в номинациях «Акварель», «Акрил», «Пастель» и «Маркеры» получат творческие наборы для работы в технике флюид-арт, а их работы будут размещены на городских билбордах и цифровых экранах города.

Мастер-классы пройдут при поддержке корпоративной программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», которая в 2026 году отмечает 10-летие. Эта программа охватывает семь направлений социальной сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, экологию, культуру, инклюзию и волонтерство.

- В рамках «Формулы хороших дел» нам важно создавать возможности для культурного досуга, где каждый житель города сможет прикоснуться к искусству не только в качестве наблюдателя, но и активного участника, раскрыть свой творческий потенциал, независимо от уровня подготовки. Важно не просто дать людям инструменты для самовыражения, но и создать среду, где их результат увидят другие, поэтому в проекте предусмотрена выставка. Мы рады поддержать каждого, кто хочет попробовать себя в новом, – прокомментировала руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Занятия пройдут по адресу: г. Пермь, ул. Парковая, 11.

Запись на все мастер-классы стартует 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru

Для участия в мастер-классах для художников-преподавателей города необходимо заполнить анкету на сайте drawandgo-sibur.ru/draw и загрузить ее вместе со своим портфолио.

Участие во всех мастер-классах бесплатное. Количество мест ограничено.

