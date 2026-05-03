Здание с пожарной каланчой на улице Куйбышева стоит уже почти полтора столетия. По соседству с ним - театр «У Моста». Все пермяки знают эту постройку, но мало кто бывал внутри.

Пожарную каланчу возвели в 1883 году по проекту архитектора В. В. Попатенко. Сейчас это здание - объект культурного наследия.

Расположено оно на возвышенности, а с башни открывался панорамный вид на город — благодаря чему дозорные могли вовремя заметить первые признаки пожара.

В этом же доме всегда были и жилые квартиры. Один из местных жителей пригласил журналистов «КП» - Пермь» к себе в гости. Посмотрим, как устроены квартиры внутри необычной постройки, и поднимемся на вершину башни, откуда когда-то следили за безопасностью города.

Потолки как своды замка

С внутренней стороны здания, к нашему удивлению, как в обычном доме, стоит домофон и вполне обычная дверь в подъезд.

Только вот внутри подъезд выглядит не совсем привычно. Вместо тёмной и узкой лестничной клетки – широченные ступени. От времени каменные плиты истёрлись в тех местах, где люди ходили больше всего, – ближе к перилам. Высоченные потолки и большие окна поражают размером. Дверь на этаж тоже высокая и массивная.

Открывая ее, оказываемся в длинном коридоре, похожем на общежитие. 13 квартир здесь расположены друг напротив друга – с обоих концов стоят уже видавшие виды газовые плиты.

На окнах прямо в коридоре выращивают рассаду.

В доме нас встречает местный житель – Александр. У него здесь двухкомнатная квартира, расположенная точно под каланчой.

В этой квартире мужчина живёт с рождения. Его отец работал в пожарной части с 1980-х годов. Раньше квартиры здесь принадлежали пожарным и их семьям, которые трудились в этой же части.

— Жили мы тут очень дружно: на Новый год выставляли столы в коридор и все вместе встречали праздник. У всех были дети, а мы дружили семьями, - вспоминает мужчина.

Впоследствии Александр пошёл по стопам отца и после его смерти тоже стал пожарным. Сейчас в двухкомнатной квартире площадью 30 квадратных метров проживает его семья с двумя детьми. Первое, что поражает, когда попадаешь внутрь квартиры, — высота потолков. Здесь они четыре метра, а закруглённые своды напоминают башню средневекового замка.

Благодаря потолкам и большим окнам относительно маленькая площадь квартиры вовсе не выглядит тесной.

- Когда к дочкам приходят подружки, у всех одна реакция: все восхищаются и не могут поверить, что такая архитектура может быть в обычной квартире. А мы уже привыкли, — говорит хозяин квартиры. — Кстати, некоторые из жильцов, пользуясь высотой потолков, оборудовали себе в квартирах второй этаж.

Винтовая лестница и балконы с видом на город

Ещё одна бывшая жительница этого дома Татьяна поделилась детскими воспоминаниями:

— Впервые я поднялась на каланчу вместе с отцом-пожарным. Тогда мне казалось, что высота башни просто огромная, и до сих пор помню, как меня, ребенка, впечатлил вид на город.

Путь на каланчу ведёт через чердак, но попасть туда постороннему невозможно — ключ есть только у жильцов.

Когда замок отпирают и дверь распахивается, нас охватывает очередной восторг: узкая винтовая лестница с массивными деревянными перилами уходит высоко вверх.

Высота башни — примерно два этажа, но из-за узкого пространства и частых ступеней она кажется гораздо выше. Разойтись вдвоем здесь едва ли возможно. В каждое окно хочется выглянуть и подолгу рассматривать открывающийся вид на город. По пути на бетонных стенах то и дело попадаются выцарапанные кем-то надписи — имена, фамилии, гербы, даты разных десятилетий, начиная с 1915-х.

Чем выше мы поднимаемся, тем более замусоренными становятся ступени: через открытые проёмы каланчу облюбовали голуби.

На одной из ступенек даже нашлось голубиное гнездо с яйцами.

Чтобы подняться на самый верх, нужно пролезть через узкий люк - тогда оказываешься в той самой комнатке с окнами на все стороны и выходом на балкон.

В этой комнате с трудом могут поместиться два человека. Деревянная дверь на балкон не заперта.

Она легко открывается, но выходить на него действительно страшно.

За почти полтора столетия балкон потрескался, по краям проросли деревья, перила кажутся хлипкими. Но вид, который открывается на город, поистине прекрасен: с одной стороны — сквер Уральских добровольцев, здание правительства и тянущаяся вдаль улица Куйбышева, а с другой — Кама и уходящие за горизонт природные просторы.

Сейчас квартиры в историческом здании активно расселяют. Жилыми остаются всего три из них. «КП» - Пермь» направили запрос в городскую администрацию, чтобы узнать о дальнейшей судьбе здания и о том, планируется ли в ближайшее время его реконструкция. Как только поступят ответы, мы их опубликуем.

