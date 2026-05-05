В Перми прошел «Смотр строя – Парад Памяти»

4 мая в преддверии Дня Победы на площади перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу состоялся региональный этап конкурса «Смотр строя – Парад Памяти». Он приурочен к 81-й годовщине Великой Победы, году единства народов и Году пермской промышленности. За 12 лет существования проект стал поистине народным, объединив тысячи участников и зрителей, которые разделяют память о подвиге предков.

С приветственными словами к участникам Смотра обратился Сенатор РФ, Первый заместитель Секретаря реготделения партии «Единая Россия» Пермского края, подполковник запаса РВСН Вячеслав Григорьев:

- Смотр строя — дань памяти нашим героям. Тем, кто сокрушил фашизм в Великой Отечественной войне, и тем, кто сегодня защищает честь и независимость России в ходе специальной военной операции. Готовясь к конкурсу, вы учились не только строевой подготовке. Вы учились быть единым целым, чувствовать локоть товарища и поддержку друг друга. Именно в этом — главная задача: воспитать сильных, сплочённых, неравнодушных людей, настоящих патриотов и защитников Отечества. Поздравляю вас с наступающим Днём Победы! Желаю здоровья, счастья, благополучия и, конечно, честной победы в конкурсе.

Участников «Смотр Строя – Парад Памяти» также приветствовал Герой России, Заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края Сергей Яшкин от фракции «Единая Россия»:

- Любите Родину так, как любим её мы. Это не громкие слова. Любить Родину — значит уметь её защищать. И я вижу, что вы на правильном пути. Вы — наша смена, наша опора.

В конкурсе строевого мастерства приняли участие 18 парадных расчетов из кадетских школ и классов учебных заведений Перми, ЗАТО Звездный, Пермского, Кунгурского, Октябрьского, Уинского, Осинского, Добрянского, Чернушинского, Кочевского округов.

По результатам прохождения парадных расчётов первое место присуждено команде Пермской кадетской школы № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» г. Перми. Победители получат право представлять Пермский край 7 ноября 2026 года на самарском «Параде Памяти» — крупнейшем патриотическом мероприятии Приволжского федерального округа.

- Это очень важно для подрастающего поколения, потому что важно показать кем мы растём - защитниками Отечества, и это очень важно для нас!, - поделился воспитанник кадетской школы Андрей Дружков.

«Смотр Строя – Парад Памяти» проводится по инициативе реготделений партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» и при поддержке администрации губернатора Пермского края и Администрации города Перми.