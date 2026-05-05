Вероника Куликова: Мы должны быть благодарными ветеранам не только на словах

Вероника Куликова. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пермском крае предлагает втрое поднять компенсацию за коммуналку ветеранам труда и пенсионерам с большим страховым стажем

Вот уже более 15 лет каждый месяц ветераны труда к своей пенсии получают небольшую добавку - компенсацию за рост коммунальных тарифов. Ее базовый размер в Пермском крае был установлен в 2009 году и составлял 417 рублей. Тогда это были ощутимые деньги, которые помогали пожилым людям поддерживать привычный уровень жизни. Однако за 15 лет тарифы на коммунальные услуги значительно выросли. А компенсации, в отличие от пенсий, - нет. Дело в том, что расчет компенсации делается не от фактических расходов жителей, а от нормативов жилплощади и потребления ресурсов. И даже при значительном росте тарифов сумма ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) остается фиксированной.

Внести поправки в законы

С 1 января 2026 года платежи за «коммуналку» увеличились на 1,7 процента. С октября прикамцев ждет очередное повышение тарифов ЖКХ - не менее 15 процентов.

В связи с этим на заседании фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании Прикамья было решено инициировать поправки в законы «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермского края» и «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж». Цель поправок - увеличить ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда более чем в три раза - до 1 571,74 рублей. Эта сумма составляет половину среднего платежа за ЖКУ на одного жителя Прикамья в месяц.

- Расходы на ЖКУ съедают все большую часть пенсий пожилых людей, а компенсации для них не увеличиваются, - говорит депутат Законодательного Собрании Пермского края, лидер фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вероника Куликова. – Многие из ветеранов труда вынуждены тратить значительную часть пенсии на оплату ЖКУ. Например, уже в 2023 году, для некоторых ветеранов расходы на коммунальные услуги достигали 8 тысяч рублей в месяц, - при компенсации 417 рублей. Это делает льготу пустой формальностью! А ведь речь о людях, которые самоотверженно трудились, и внесли большой вклад в развитие России и Прикамья. Мы должны быть благодарными им не только на словах. Необходимо восстановить социальную справедливость. Повышение компенсации до полутора тысяч рублей — это не просто индексация (ЕДК), а восстановление социальной справедливости. Увеличение суммы до уровня, близкого к 50 процентам от средней стоимости ЖКУ по краю, станет мерой, направленной на реальную поддержку наших заслуженных земляков.

Покончить с неразберихой

Предполагалось, что ежемесячная денежная компенсация должна покрывать половину расходов ветерана труда и пенсионеров с большим страховым стажем на оплату жилья и коммуналки. Если же это не происходит, то, по нынешним правилам, положена дополнительная ежемесячная денежная компенсация (ДЕДК), которая в сумме с ЕДК должна компенсировать 50 процентов нормативных расходов на ЖКУ.

- Однако, на деле, многие ветераны труда и пенсионеры с большим страховым стажем остаются без дополнительной выплаты - потому, что УК и ТСЖ не всегда передают в соцзащиту сведения о начисленных платежах, нередки и «технические ошибки», - комментирует Вероника Куликова. - На селе, где люди живут в частных домах, эти данные передавать просто некому, а часть затрат, вроде покупки дров или угля, - не учитывается в квитанциях. Поправки в законы позволят покончить с неразберихой и гарантировать компенсацию коммунальных расходов каждому жителю Прикамья, честно заслужившему льготу.

Предложение фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ увеличить ЕДК до уровня, близкого к 50 процентов от средней стоимости ЖКУ на одного человека, позволит обеспечить ветеранам труда и пенсионерам с большим страховым стажем в Пермском крае реальную поддержку.