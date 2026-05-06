Власти Перми объяснили, почему нельзя пить воду из городских родников

Качество воды в городских источниках оставляет желать лучшего.

Говоря о родниках, мы всегда представляем себе чистую и целебную воду, но так ли это на самом деле?

В Перми больше 100 родников, 10 самых популярных из них постоянно проверяют. В городском Управлении по экологии и природопользованию сообщили, что качество воды в этих 10 городских источниках оставляет желать лучшего.

Вывод специалистов после проведенных весной проверок таков: вода в большинстве родников Перми не соответствует санитарным нормам, в ней зафиксировано превышение таких патогенов, как кишечная палочка и энтерококки, говорящих об органическом загрязнении.

Результаты мониторинга городских родников прокомментировал в эфире радио «КП-Пермь» (96,6 FM) начальник Управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

- Ежегодно мы выбираем 10 родников в каждом районе города для проведения мониторинга. Пробы отбираются каждый сезон - 4 раза в год, в тех родниках, которые пользуются спросом у жителей. Затем анализируются химические и биологические показатели воды. После проведения мониторинга мы информируем граждан - рассказываем, какие загрязнители есть в родниковой воде, и просим жителей не использовать ее для питья. Вся информация, а также динамика показателей публикуется на сайте администрации.

Специалист объясняет, что сам родник - это только точка, где вода выходит на поверхность, а его водосборная площадь может быть огромной и достигать размеров целого микрорайона.

- Талые воды бегут с дорог, автозаправок, промышленных предприятий, а в воде растворены реагенты и фекалии животных. Летом у нас идут дожди, которые тоже собирают все загрязнения с городских улиц. Все это проникает в поверхностные водоносные горизонты и разгружается потом в родниках. И нормативного качества в родниках достичь не удается, так как вся вода собирается с застроенной городской территории. Думать об очистке родников целесообразно только в случае, если будет обеспечена санитарная безопасность: на водосборной территории не будет никаких источников загрязнения.

Но в городских условиях сделать это практически невозможно, ведь расчистка городской территории от домов, чтоб родники были чистые – это нонсенс.

- И разве у нас есть какая-то серьезная потребность в очистке родников? Почти в каждом доме установлены автоматы, где можно купить чистую воду, которая соответствует всем нормативам. А рядом с городскими родниками мы занимаемся созданием арт-объектов. Гулять около них и любоваться - безопасно, а попить водички можно и дома.

Чтобы проинформировать пермяков о том, что вода в городских родниках бежит не чистая - устанавливается соответствующие информационные знаки. Периодически их обновляют.

Не секрет, что в нашем городе повышенное внимание уделяется сейчас зеленым островкам -Долинам малых рек.

- Субботники, которые проводятся здесь для того, чтобы очистить эти территории, помогают сделать чище и воду, но для обеспечения санитарного состояния не достаточно чистоты самого водного объекта, ведь вода в него поступает с водосборной площади.

Специалист напомнил, что сейчас большое внимание в городе уделяется дождевым садам – это поверхностные стоки, которые тоже очищают поступающую в реки воду. И результаты мониторинга говорят, что ситуация в этом вопросе с каждым годом становится все лучше и лучше.

