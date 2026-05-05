В болотах под Ленинградом нашли медальон с полуистлевшей запиской: найден правнук погибшего героя Великой Отечественной

Медальон бойца из Пермского края нашли в болотах в Ленинградской области. Фото: Игорь Сапко ВКонтакте.

В конце апреля в лесах Ленинградской области прошла масштабная поисковая экспедиция «Вороново-2026». Более ста вологодских поисковиков специально приехали в деревню Вороново под Питером, чтобы под слоем сырой болотной земли разыскать безвестных героев, отдавших жизнь за Родину, но так и не преданных земле.

Чтобы вернуть имена тем, кто погиб на неизвестных высотах, отряд выходил на работу в любую погоду. В ходе кропотливой работы в сырых болотах поисковики разыскали солдатский медальон военнослужащего - участника Великой Отечественной войны.

Внутри железного цилиндра - свернутый листок с полустертыми от времени данными: Мелехов Дмитрий Николаевич, 1903 года рождения, уроженец Пермской области, призывался Пермско-Сергинским РВК Молотовской области, старший сержант, последнее место службы — в/ч 379 сд, погиб в марте 1943 года.

К этой истории подключился Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. Он подготовил запросы в краевой военкомат и ЗАГС Пермского края и обратился за помощью к землякам: «Фамилия у нас распространенная, прошу помочь в поиске родственников», - написал омбудсмен на своей странице ВКонтакте.

И отклик не заставил себя ждать. Благодаря репостам, поддержке СМИ – эту историю опубликовала и «Комсомолка» - быстро удалось найти родственников героя.

- Откликнулось много людей, в результате поисков был найден правнук Дмитрия Николаевича Мелехова - Сергей. Он случайно увидел эту информацию в интернете, и сразу связался с поисковым отрядом из Вологодской области. Я переговорил с Сергеем по телефону. Он рассказал, что у прадеда было трое детей, сейчас живы двое внуков, а родственники погибшего на войне прадеда проживают в Перми и Кунгуре. Мы договорились встретиться с Сергеем за чашкой чая и пообщаться, - поделился радостной новостью омбудсмен.

8 мая останки Дмитрия Николаевича Мелехова будут торжественно захоронены на мемориале Новая Малукса в Ленинградской области. Правнук Сергей, который сегодня живет на два города - Пермь и Санкт-Петербург, - лично приедет на церемонию. Он планирует привезти к могиле прадеда горсть родной земли с малой родины.

- Еще раз благодарю всех, кто помог распространить информацию! Никто из тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, не должен быть забыт! - подчеркнул Игорь Сапко.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru