Любой код из SMS - это ключ к вашим данным

Мошенники используют все новые и новые схемы обмана, чтобы выманить деньги из чужого кошелька. Для этого они активно используют приемы психологического давления и новых технологий. И столкнуться с неприятной ситуацией может каждый из нас.

О новой волне, связанной с фальшивыми судебными повестками, рассказал член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

На вас могут оформить кредит

По словам депутата, преступники используют схему с поддельными судебными уведомлениями, чтобы получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги». Далее они могут оформить займы, завладеть персональными данными или использовать аккаунт для дальнейших мошеннических схем.

Как это работает? Потенциальной жертве звонит «сотрудник суда» и сообщает, что на его адрес отправлена судебная повестка или другие процессуальные документы. И для того, чтобы получить материалы, необходимо подтвердить личность и назвать код из SMS. Как только это происходит, мошенники получают полный доступ к учетной записи пользователя.

- Мы видим, что социальная инженерия остается главным инструментом мошенников. Схема с судебными повестками рассчитана на психологическое давление: человек пугается возможных юридических последствий и действует импульсивно. Этим и пользуются злоумышленники, пытаясь получить код подтверждения и доступ к аккаунту», - отметил Антон Немкин.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Пермского края Антон Немкин.

Проверяйте информацию у официальных источников

По словам депутата, ни сотрудники суда, ни представители государственных органов никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.

- Любые коды из SMS - это ключ к вашей учетной записи. Передавая их третьим лицам, человек фактически сам открывает доступ к своим цифровым сервисам. Сотрудники государственных органов не имеют права запрашивать такую информацию, и подобные требования - явный признак мошенничества.

Любую информацию о поступающих судебных уведомлениях необходимо проверять только через официальные источники.

- Если вам сообщили о якобы направленной судебной повестке, необходимо самостоятельно проверить информацию через официальный сайт суда, портал «Госуслуги» или связаться с канцелярией суда по номеру телефона, указанному на официальном ресурсе. Ни в коем случае не следует переходить по ссылкам и сообщать коды из сообщений.

ВАЖНО

Правила цифровой безопасности

- не передавать коды,

- не переходить по подозрительным ссылкам

- проверять информацию через официальные источники.

