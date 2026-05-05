Девять пассажиров рейса Пермь — Анталья оказались отрезаны от внешнего мира: Роман Курцын раскроет тайну людей, заблокированных в зоне пограничного контроля

14 мая на экраны страны выходит детективный триллер «Аэропорт» (18+), съемки которого проходили летом 2024 года в Перми. Сюжет фильма рассказывает о девяти пассажирах рейса Пермь-Анталия, которые оказались заперты в пограничном накопителе аэропорта.

- Все наши герои оказались там по разным причинам. Кого-то сняли с рейса, кто-то опоздал. И вот они ждут, когда их оттуда выпустят, - рассказал «КП»-Пермь» режиссер фильма Иван Кульнев. - Но пока пассажиры сидят в накопителе, они видят по телевизору новости о том, что рядом с аэропортом произошло ЧП, перевернулся грузовик с опасными химикатами. Всех из аэропорта эвакуировали, а про них забыли. И у них нет интернета, не работают телефоны. Они не понимают, что происходит, и что им теперь делать.

Затем, как в классическом герметичном детективе, в накопителе происходят разные странные события, начинаются убийства. Сюжет фильма чем-то напоминает «Десять негритят» Агаты Кристи. И постепенно выясняется, что все персонажи совсем не такие, какими представлялись сначала.

- У них каждого есть двойное дно, свои скелеты в шкафу, и потихонечку мы вместе с главным героем, который расследует происходящее, докапываемся до истины – мотивов и причин, по которым все это произошло, - говорит режиссер. - И зрителей ожидает очень неожиданный финал, когда внезапно выясняется, кто самый главный злодей.

Главную роль – человека, который ведет расследование, играет Роман Курцын, сыгравший Константина Орлова в телесериале «Меч» и Пса в «Бременских музыкантах». Его персонаж не является профессиональным следователем, но обладает сильным интересом к криминальным историям и анализу человеческого поведения.

Одну из ролей в детективе «Аэропорт» играет Камиль Ларин – участник «Квартета И», исполнитель роли Камиля в фильмах «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины».

- Мой персонаж – это 50-летний строитель, который попал в эти обстоятельства, оказался в замкнутом пространстве аэропорта. Непонятно, кто их там запер и куда развернутся дальше события. И мой персонаж - такой тихий, серый, незаметный пассажир - до поры до времени, - рассказал актер в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

Также в картине участвуют актер Олег Тактаров, снимавшийся в ряде голливудских фильмов и сериале «Морская полиция: Спецотдел», и Валентина Мазунина из сериала «Реальные пацаны».