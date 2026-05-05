Скупали красные кокошники и платки: 137 Екатерин спели легендарную «Катюшу» и побили всероссийский рекорд

В социальных сетях завирусился новый тренд: в разных городах девушки по имени Екатерина собираются вместе и исполняют легендарную песню «Катюша». Дошла эта добрая акция и до Перми.

137 Екатерин спели «Катюшу» в центре Перми

Вечером 4 мая в парке Горького у ротонды собрались 137 девушек, решивших принять участие в необычном флешмобе. Для мероприятия они выбрали особый дресс-код: черно-белые наряды, дополненные красными кокошниками и платками.

— Ты посмотри, сколько красоток собралось! — не скрывая восхищения, переглядывались проходившие мимо мужчины.

Зрелище действительно выдалось впечатляющим: в парке собрались нарядные девушки — одна краше другой — и дружно распевали мотив знаменитой «Катюши». Участницы подошли к акции со всей ответственностью: многие заранее купили кокошники и платки, а некоторые и вовсе приобрели целый образ.

— Я готовилась всю неделю, специально купила нарядную блузку и красные брюки, — поделилась одна из Катюш.

Пермячки собрались абсолютно разных возрастов – от юных малышек до взрослых дам. Самой старшей участнице было 67 лет:

— Я уже 14 лет пою в хоре. Мне позвонила знакомая и рассказала об этой акции. Я обожаю петь, поэтому просто не могла пропустить такое событие, — поделилась Екатерина Андреевна Кожевникова.

Кстати, организовал необычный флешмоб красноярский ведущий Константин Алексеев. Он бросает клич в социальных сетях и объединяет Катюш в разных городах. А там, где собирается сто и более участниц, приезжает лично. Константин поделился историей о том, как ему пришла в голову идея этой акции.

— В соцсетях я видел много примеров, когда собирают по сто человек с одинаковыми именами: кто-то просто тусовался, кто-то вместе шёл в бар. Но накануне 81-й годовщины Победы мы решили придумать свою акцию — объединить сто Катюш, чтобы вместе спеть легендарную песню. Я уже побывал в девяти городах. Перед Пермью был Новосибирск — там собралось 133 девушки по имени Катя. Но Пермь побила абсолютный рекорд. Да и таких костюмов, как здесь, не было ни в одном городе. Впереди у меня еще Тюмень, Краснодар и Новороссийск.

После нескольких репетиционных дублей Катюши торжественно затянули песню. От такого многоголосия у зрителей бежали мурашки по коже. Нарядные девушки еще долго фотографировались и просто дарили хорошее настроение всем прохожим, а каждая Катя осталась в полном восторге.

