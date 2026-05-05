В День Победы 9 мая на Октябрьскую площадь выйдет техника – не только военных лет, но и современная, стоящая сейчас на вооружении страны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Военная техника и участники Парада Победы 9 мая 2026 года в Перми

До празднования Дня Победы осталось несколько дней. В Перми продолжается подготовка к проведению городских праздничных мероприятий. Традиционно, главным событием в краевой столице станет Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади.

Парад Победы смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны по периметру Октябрьской площади на Комсомольском проспекте. В первых рядах организуют сидячие места для ветеранов.

Кроме того, жители и гости города смогут посмотреть трансляции Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на нескольких локациях. Трансляции покажут на площади у Театра-Театра, на медиафасадах торгово-развлекательных центров «iMall Эспланада» и «Планета».

В городской администрации рассказали, какая военная техника и какие участники пройдут во время Парада Победы 9 мая 2026 года в центре Перми.

Военная техника и участники Парада Победы 9 мая 2026 года в Перми

Праздничное мероприятие 9 мая 2026 года на Октябрьской площади в Перми начнется с пролога. Его ключевыми темами станут Год единства народов России и Год пермской промышленности, история Пермского края.

Всего в торжественном прохождении войск будет задействовано более 20 коробок военнослужащих. Также во время марша пройдут рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Для зрителей будет играть сводный оркестр.

После пеших колонн в День Победы на Октябрьскую площадь выйдет военная техника, как современная, которая в данный момент стоит на вооружении в зоне СВО, так и техника военных лет.

Например, в прошлом году во время Парада Победы в Перми зрители увидели более 30 единиц техники. Среди них были машина реактивного залпового огня «Катюша», УАЗ-Есаул, БТР-82-А с вооружением, БТР-80 с вооружением, Урал-Next, Камаз «Патруль», ГАЗ «Тигр», Урал МТО-43206-0651, Урал-АТЗ-8, Урал-4320-0111-41 «Звезда», Урал с гаубицей Д-30, автомобиль с пушкой МТ-12 (рапира), автомобиль Урал с зенитной установкой ЗУ-23, реактивная система залпового огня «Град», российская буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», 120-мм батальонное самоходное орудие «Нона-СВК», самоходное орудие «Вена», а также танк Т-34, дошедший до Берлина.

После официальной части праздника начнется концерт перед Театром-Театром (0+). На сцене выступят Пермский губернский оркестр, творческие коллективы военных образовательных учреждений, артисты ПермьКонцерта, детские творческие коллективы и участники фестиваля «Автомат и гитара – Сила в братстве».

Также праздничная тематическая программа развернется на центральной набережной Камы и в городских парках (0+). Точками притяжения для жителей станут площадки муниципальных дворцов культуры, парк культуры и отдыха «Балатово», сад им. Я. М. Свердлова, парки «Счастье есть» и им. А.П. Чехова.